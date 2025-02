video suggerito

Come sta Filippo Tajani dopo il malore in campo, il vicepremier: "È stato un grande spavento" Sta meglio, ma resta in osservazione il calciatore Filippo Tajani, figlio del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, trasferito al Gemelli d'urgenza dopo un malore in campo.

A cura di Beatrice Tominic

Filippo in una foto della sua squadra, il Ferentino, da Facebook e il padre e ministro Antonio Tajani.

"Abbiamo preso un grande spavento, l'importante è che adesso sia fuori pericolo". Questo il commento del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani accorso al policlinico Gemelli di Roma dopo aver appreso del malore avuto da suo figlio, il calciatore Filippo Tajani, durante una partita del campionato di Eccellenza laziale fra la squadra del Ferentino, dove gioca Tajani, e il Paliano.

Elitrasportato a Roma, al policlinico Agostino Gemelli, nel pomeriggio è stata la stessa squadra di Tajani a condividere un messaggio da parte del giovane calciatore, accompagnato anche da una foto. "Con questa foto ci manda i suoi saluti dal Policlinico Gemelli di Roma rassicurandoci sul suo stato di salute – scrive l'SSD Ferentino Calcio ARL – Il nostro Filippo è nelle mani giuste! Forza Tajani, ti aspettiamo presto in campo!"

Filippo Tajani, calciatore del Ferentino e figlio del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio.

Filippo Tajani elitrasportato al Gemelli di Roma

Il giovane si trovava in campo quando, durante un'azione terminata con il gol della squadra avversaria, si è sentito male ed è caduto a terra, privo di sensi. L'avversario ha capito che c'era qualcosa che non andava quando si è accorto che il difensore dell'altra squadra non lo stava seguendo fino all'area di rigore.

L'allarme è stato lanciato immediatamente. Una volta arrivati i soccorsi alla stadio di Paliano, che ospitava il match, gli operatori del pronto soccorso del 118 si sono precipitati su Filippo Tajani. Per lui è stato necessario richiedere l'intervento dell'elisoccorso che lo ha immediatamente trasportato al policlinico Gemelli di Roma, dove è arrivato verso le 12.30 di oggi e adesso si trova in osservazione.

Il ministro Antonio Tajani.

Come sta il figlio del ministro e vicepremier Antonio Tajani

"I medici e i sanitari dell’ospedale Gemelli hanno preso in cura Filippo Tajani, che è vigile, e stanno effettuando tutti i controlli necessari per un'appropriata valutazione – hanno scritto ancora dalla pagina social della squadra del Ferentino – Tutta la società, lo staff tecnico, i compagni di squadra e i tifosi si stringono attorno a Tajani e alla sua famiglia in questo momento, con l’augurio di una pronta e completa guarigione".

Un messaggio presto rilanciato anche dalla squadra avversaria, contro cui la partita di oggi è stata sospesa. "Siamo immensamente felici che il ragazzo si senta meglio e gli facciamo il più grande degli in bocca al lupo per una pronta ripresa! – scrive in una nota ai social l'ASD Polisportiva Città di Paliano – La Società Polisportiva Città di Paliano porge tutta la vicinanza al club ospite e ci tiene ad augurare una rapida guarigione al ragazzo. Forza Filippo!"

Secondo quanto comunicato dal policlinico in una nota, il giovane calciatore sta meglio: "I valori sono al momento stabili e non si trova in pericolo di vita – hanno fatto sapere – Resta comunque in osservazione nel reparto di medicina d'urgenza: vedremo come evolverà la situazione".