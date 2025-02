video suggerito

Si sente male durante la partita: il figlio del ministro Tajani elitrasportato a Roma Filippo Tajani, il figlio del ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, si è sentito male in campo durante la partita fra il Paliano e il Ferentino. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Filippo in una foto della sua squadra, il Ferentino, da Facebook e il padre e ministro Antonio Tajani.

Paura per Filippo Tajani, il figlio del ministro degli Esteri e vicepremier. Il giovane, che gioca nella squadra del Ferentino, si trovava in campo per la partita fra Paliano-Ferentino, gara di Eccellenza, quando si è sentito male.

Malore in campo per il figlio di Tajani: cosa è successo

I fatti sarebbero avvenuti al 38′, dopo uno scontro con un altro giocatore avvenuto quasi alla fine del primo tempo. Tajani era in vantaggio sull'avversario, poi si è sentito male. L'altro giocatore è stato favorito ed è andato in gol.

Filippo Tajani.

Nel frattempo, invece, Tajani sarebbe rimasto a terra in campo, privo di sensi. Così sono scattati immediatamente i soccorsi. L'ambulanza, secondo quanto riportato da Ciociaria Oggi, sarebbe arrivata diversi minuti dopo. Una volta raggiunto lo stadio, gli operatori del pronto soccorso si sono precipitati in campo e hanno raggiunto il calciatore.

Leggi anche Puniscono la figlia 16enne perché non studia e risponde male: denunciati per maltrattamenti

Il ministro Antonio Tajani.

Il trasferimento: come sta il figlio di Tajani

Filippo Tajani avrebbe ripreso conoscenza qualche minuto dopo. Gli operatori hanno poi organizzato il trasferimento nel minor tempo possibile a bordo dell'elisoccorso verso Roma dove il giovane è stato accolto nel policlinico Agostino Gemelli dove si trova ancora adesso. Il padre, il ministro Antonio Tajani, non si trovava a Paliano durante la partita.

La nota del Paliano: "Forza Filippo"

Non appena iniziati i soccorsi, la partita è stata sospesa. A darne comunicazione ufficiale la squadra del Paliano, con una nota affidata ai social network: "La Società Polisportiva Città di Paliano in concordata decisione con la Società SSD Ferentino Calcio ARL, comunica la sospensione della gara che metteva oggi di fronte i due club nell'incontro valevole per la 20ª giornata del campionato di Eccellenza, a causa di un malore che ha colpito al 38′ della prima frazione di gioco il calciatore del Ferentino, Filippo Tajani, prontamente elitrasportato in ospedale – ha scritto – La Società Polisportiva Città di Paliano porge tutta la vicinanza al club ospite e ci tiene ad augurare una rapida guarigione al ragazzo".