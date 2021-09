Come si vota alle elezioni a Roma: schede, disgiunto e voto per sindaco e municipi Le elezioni comunali di Roma sono in programma domenica 3 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 15. Quattro sono i candidati sindaco favoriti per l’accesso al ballottaggio: Enrico Michetti, Roberto Gualtieri, la sindaca uscente Virginia Raggi e Carlo Calenda. Tutte le informazioni sulle schede e sul voto per il sindaco e per i consiglieri capitolini.

Le elezioni amministrative di Roma sono in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 il lunedì. Sono 22 i candidati sindaco che si sfideranno per la conquista del Campidoglio, con quattro favoriti per l'accesso al ballottaggio: Enrico Michetti, Roberto Gualtieri, Virginia Raggi e Carlo Calenda. Secondo gli ultimi sondaggi, infatti, nessun candidato riuscirà a superare la soglia del 50 per cento più uno dei voti e quindi sarà necessario il secondo turno. L'eventuale ballottaggio è previsto per domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Le schede elettorali per votare alle Comunali a Roma

Al seggio elettorale verranno consegnate due schede: quella per l'elezione del Sindaco e del consiglio comunale, di colore azzurro e quella per l'elezione dei Presidenti e dei Consigli di Municipio, di colore grigio. In alcuni casi (a seconda della residenza) verrà consegnata anche la scheda per le elezioni suppletive della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 11 – Roma – Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1. In questo caso la scheda sarà di colore rosa.

Come si vota il sindaco di Roma e i consiglieri

Per votare si può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco e in questo caso il voto verrà attribuito solo al candidato sindaco. Si può anche tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco oppure sia sulla lista che sul nome del candidato sindaco. In entrambi i casi il voto si attribuisce sia al sindaco che alla lista collegata.

Gli elettori possono esprimere due preferenze per i candidati consiglieri comunali, scrivendo il loro cognome nelle righe tratteggiate accanto al simbolo della lista. Devono però essere preferenze di genere diverso: un candidato di genere femminile e un candidato di genere maschile, o viceversa. In caso contrario verrà annullata la seconda preferenza.

Il voto disgiunto

È possibile esprimere il voto disgiunto e questo è valido sia per quanto riguarda l'elezione del sindaco e del consiglio comunale che per l'elezione del presidente e dei consiglieri municipali. Si può quindi tracciare un segno sul nome del candidato sindaco (o presidente di municipio) e un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto andrà al candidato sindaco scelto e anche alla lista non collegata a lui. Si possono esprimere, ovviamente, anche due preferenze con le regole menzionate in precedenza. In questo caso, ancora, il voto andrà al candidato sindaco e anche ai due candidati consiglieri appartenenti a liste non collegate a quel candidato sindaco.

Come si votano i presidenti dei Municipi

Come detto, la scheda per votare i presidenti e i consiglieri municipali sarà di colore grigio. Verranno indicati tutti i candidati presidenti e tutte le liste ad essi collegate. Si potranno esprimere, anche in questo caso, due preferenze rispettando la parità di genere. Anche in questo caso è previsto il voto disgiunto ed è previsto il ballottaggio.

Come funziona il ballottaggio

È eletto sindaco al primo turno il candidato che riesce a conquistare la maggioranza assoluta dei voti validi, cioè almeno il 50 per cento più uno. Se nessun candidato raggiunge questa soglia, i cittadini dovranno votare di nuovo domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati sindaco più votati. Si riceverà soltanto una scheda con i due nomi indicati e bisognerà scegliere l'uno o l'altro nome.