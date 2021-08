Elezioni comunali Roma 2021, c’è la data: si vota il 3 e il 4 ottobre 2021

C’è la data delle elezioni comunali di Roma: i cittadini saranno chiamati a scegliere tra i vari candidati sindaco il 3 e il 4 ottobre 2021. In caso di ballottaggio, si torna a votare il 17 e il 18 ottobre. Lo ha annunciato il Viminale in una nota. A Roma sono undici i candidati al Campidoglio.

Le elezioni amministrative in cui verrà deciso il nuovo sindaco di Roma si terranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Lo ha annunciato oggi il Viminale con una nota. Alle urne, oltre i romani, andranno anche Milano, Napoli, Bologna e Torino. Nel caso di ballottaggio tra gli sfidanti, si tornerà a votare il 17 e il 18 ottobre. A Roma in lizza ci sono Virginia Raggi (M5s), Roberto Gualtieri (centrosinistra), Enrico Michetti (centrodestra), Carlo Calenda (Azione), Micaela Quintavalle (Partito comunista), Fabiola Cenciotti (Popolo della Famiglia), Margherita Corrado (Attiva Roma), Fabrizio Marrazzo (Partito Gay), Andrea Bernaudo (Liberisti Italiani), Monica Lozzi (Revoluzione Civica), Paolo Berdini, sostenuto da alcune liste della sinistra extraparlamentare, tra cui Rifondazione comunista.

"Il ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario. Le consultazioni elettorali si svolgeranno nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021. I comuni coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (ivi compresi Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli) e 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso, per un totale di 12.015.276 elettori".