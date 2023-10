Come sarà il Museo delle Periferie a Tor Bella Monaca Come sarà il RIF – Museo delle Periferie, il primo museale di Roma oltre il Grande Raccordo Anulare. Il nuovo progetto con sede all’interno del ferro di cavallo dell’R5 di Tor Bella Monaca.

A cura di Redazione Roma

Ora si può davvero dire ad alta voce: il RIF – Museo delle Periferie si farà. E Roma avrà un polo museale pubblico (che sarà anche spazio polivalente e un centro studi), al di là del Grande Raccordo Anulare, più precisamente a Tor Bella Monaca. La nuova proposta del museo ideato da Giorgio de Finis, e progettato da Orazio Carpenzano con Eliana Cangelli, Fabio Balducci, Michele Conteduca e Fabrizio Marzilli. Lo spazio che occuperà il nuovo spazio espositivo e di elaborazione artistica e culturale, sarà sempre situato all'interno della corte nord dell'R5 di via dell'Archeologia.

Il museo si integrerà al caseggiato popolare esistente, dialogando già nella sua forma con il quartiere e le strade che lo ospiteranno: "L’ipotesi sviluppa un nuovo progetto di suolo che predispone lo spazio aperto a ridosso delle abitazioni ad una maggiore interazione con via dell’Archeologia riconoscendone il ruolo potenziale di traiettoria strategica per la rigenerazione della corte e dell’intero impianto insediativo". Nell'edificio esistente insisteranno alcuni servizi collegati al museo: biblioteca, laboratori e spazi di incontro, mentre nell'area museale si troveranno le sale espositive, la sala per la musica e gli spazi immaginati per le attività laboratoriali.

Nell’edificio esistente trovano spazio i dispositivi di accesso al RIF e alcuni servizi importanti come la biblioteca e i laboratori e gli spazi di incontro. All’interno dell’area museale vengono situati gli ambienti dedicati alle esposizioni, la sala per la musica e i laboratori partecipati. Il museo sarà poi accessibile da una nuova grande piazza, che si aprirà a un livello inferiore a quello della corte dell'R5. Un progetto ambizioso già dalla sua presentazione architettonica: non una "nuova scatola" da far precipitare nel quartiere, ma un luogo che si inserisce modificandolo il tessuto urbano già esistente.

"La corte ha dunque quattro lati, sui due minori sono poste le cordonate e gli elementi di connessione verticale (per mediare la transizione tra l’imponente verticalità dell’architettura e l’aperta orizzontalità del paesaggio dell’agro che si apre verso est) mentre sui due lati opposti sono disposti due grandi spazi espositivi aperti ad uso promiscuo. – si legge nella presentazione del progetto – Sulla copertura di entrambe le sale, alla quota della corte esistente, sono infissi gli unici elementi plastici del progetto: dispositivi per l’illuminazione naturale (integrata con quella artificiale) per noi di primaria importanza nella concezione delle diverse possibilità di apporto della componente luministica all'interno dello spazio architettonico".