Colpisce la fontana a Campo de' Fiori con una spranga e la danneggia: arrestato Colpisce la fontana a Campo de' Fiori con un tubo di ferro. Arrestato il cinquantatreenne che nel processo per direttissima dovrà rispondere alle accuse di danneggiamento a bene culturale e resistenza a pubblico ufficiale.

A cura di Enza Savarese

Danneggia la fontana a Campo de' Fiori con un tubo di ferro, arrestato cinquantatreenne. L'uomo, raggiunto dagli agenti della polizia mentre deturpava la fontana, si è opposto inizialmente al fermo. La pattuglia in servizio dopo averlo accerchiato ha traportato l'uomo in codice rosso psichiatrico all'ospedale Sandro Pertini di Roma. Per il cinquantatreenne l'accusa è di danneggiamento a bene culturale e resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio si è verificato intorno alle 7 del mattino di lunedì 2 giugno, l'uomo in evidente stato di agitazione si è scagliato contro la fontana di Campo de' Fiori brandendo un tubo di ferro. Ad essere danneggiato il nasone delle fontana, scheggiato dai numerosi colpi. L'atto vandalico era ancora in atto quando sul posto è sopraggiunta una pattuglia della polizia, allertata da alcuni testimoni presenti nella piazza. All'arrivo degli agenti, il cinquantenne si è agitato ulteriormente e continuando a brandire la mazza di ferro ha iniziato a minacciare le forze dell'ordine, rifiutando di prestarsi all'identificazione tramite documenti. Dopo essere stato accerchiato, gli agenti hanno immobilizzato il cinquantenne, che ha continuato a opporre resistenza.

Il suo stato di agitazione ha richiesto l'intervento dei soccorsi, l'uomo è stato quindi trasportato in codice rosso psichiatrico all'ospedale Pertini. A ventiquattr'ore dai fatti, il cinquantenne dovrà rispondere nel processo per direttissima a suo carico delle accuse di danneggiamento a un bene culturale nonché resistenza a pubblico ufficiale. Le autorità competenti intanto stanno valutando i danni alla fontana. Non è la prima volta che l'opera pubblica viene deturpata dai turisti. Già nel 2017, dopo la finale dei mondiali di calcio i tifosi francesi si erano tuffati nella stessa fontana, deturpandola. Un episodio che aveva portato il Codacons a presentare un esposto in Procura per identificare i responsabili, colpevoli di aver "danneggiato il patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale".