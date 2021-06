Paura a Colleferro, alle porte di Roma. Qui alle prime ore dell'alba di oggi mercoledì 2 giugno è scattato l'allarme per un incendio scoppiato in un deposito giudiziario: qui sostavano alcune auto sequestrate. Sul posto si sono precipitate diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Colleferro, Palestrina e Nei. Sono state necessarie due autobotti per spegnere l'incendio: l'operazione di spegnimento è infatti andata avanti per ore.

Dalle prime informazioni fortunatamente nessuno risulta ferito: le fiamme infatti sono divampate quando nel deposito non c'era nessuno. Ora quindi è tempo di fare il conto dei danni. Sembrerebbe che le auto avvolte dalle fiamme non sono poche. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto: resta da capire se si sia trattato di un incendio scoppiato in modo accidentale o se sia di matrice dolosa. Solo le indagini dei prossimi giorni sveleranno tutti i particolari.

Lo scorso mese in fiamme un treno

Apprensione e paura erano scattate anche lo scorso 14 maggio quando ad esser avvolto dalla fiamme questa volta è stato un treno sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo nei pressi della stazione Euclide. Secondo le informazioni apprese, le fiamme sono scaturite dal pacco batteria del convoglio, che ha preso fuoco per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Il personale di turno alla vista del fumo che fuoriusciva dal convoglio, ha evacuato il treno e chiesto l'intervento urgente dei vigili del fuoco, contattando la Sala Operativa del Comando provinciale di Roma. I pompieri in breve tempo sono giunti sul posto e hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo, che è stato estinto in pochi minuti. Da quanto si apprende l'episodio ha provocato solo un grande spavento ma fortunatamente si è risolto senza particolari ripercussioni e non ci sono stati né feriti, né intossicati.