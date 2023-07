Colle Oppio, sgozzato con un coccio di bottiglia: omicidio a due passi dal Colosseo La vittima non è stata ancora identificata, probabilmente un senza fissa dimora. Caccia all’assassino, che si è allontanato senza essere fermato.

A cura di Redazione Roma

Erano da poco passate le 21.00 quando, a due passi dalla Domus Area, è scattato l'allarme da parte di un passante. La telefonata ale forze dell'ordine parlava di un litigio finito nel sangue. Così 21.00 un uomo è stato trovato riverso in terra in una pozza di sangue, un profondo taglio alla gola, nel parco di Colle Oppio proprio sopra il Colosseo. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine e il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso: troppo profonda la ferita al collo, l'uomo è deceduto in pochi minuti.

La vittima, sgozzata, non è stata ancora identificata. Da quanto si apprenderebbe di un cittadino di origine asiatica, forse indiano o pachistano. Addosso non aveva documenti e non si esclude si tratti di un senza fissa dimora ucciso al culmine di una lite da un altro frequentatore della zona, dove trovano riparo molte persone in difficoltà

L'assassino al momento non è stato ancora identificato, così come la sua vittima. Nelle mani dei carabinieri e della polizia, impegnati a passare al setaccio l'ambiente dei clochard e degli sbandati che si muovono tra il parco di Collo Oppio e l'Esquilino, ci sarebbe una descrizione dell'aggressore che è riuscito ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

Leggi anche Alessandro Castellaccio massacrato in strada a Tivoli: arrestate due persone

L'omicidio di ieri sera è arrivato a poche ore di un'aggressione dalle caratteristiche simili avvenuto a Centocelle, alla periferia Est della città. Qui, all'interno di un parco dove si svolge da anni un'intensa attività di spaccio, un 26enne è stato ferito al collo anche in questo caso con un coccio di bottiglia. Ferito gravemente un 26enne: si indaga in questo caso nell'ambiente dei pusher.