Cocaina nel Viterbese dalla Lombardia ed Emilia-Romagna: 7 arresti, perquisizioni e sequestri I carabinieri hanno arrestato 7 persone per detenzione di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno individuato un canale di rifornimento della droga, che da Lombardia ed Emilia Romagna arrivava nella Tuscia. Il blitz all'alba.

I carabinieri durante il blitz antidroga a Viterbo

Sette arresti per detenzione di sostanza stupefacente, due denunciati, tra i quali un detenuto nel carcere di Velletri, che aveva con sé un telefonino; cinque persone segnalate alla Prefettura come assuntori, perché trovati in possesso di droga; 500 grammi di sostanza stupefacente di vario tipo sequestrata. È il bilancio dell'operazione "Athena 2023" fatta dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia carabinieri di Viterbo, per il contrasto dello spaccio di stupefacenti e partita nel 2022, con il supporto tecnico delle articolazioni della Direzione Centrale Servizi Antidroga di Roma. Gli investigatori sono riusciti ad individuare importanti canali di rifornimento della droga, soprattutto cocaina, che arrivava nella Tuscia dalla Lombardia e dall’Emilia-Romagna.

Cinquantanove perquisizioni

I provvedimenti sono scattati al termine delle indagini all'alba di oggi, sabato 28 dicembre, nel territorio tra Viterbo e la sua provincia, con i carabinieri del Comando provinciale di Viterbo che hanno dato esecuzione a cinquantanove perquisizioni personali ed in abitazione, richieste dalla Procura della Repubblica. L'operazione ha riguardato un uomo di Civitavecchia e un detenuto nel carcere di Velletri.

Le indagini su fatti avvenuti tra il 2022 e 2024

Le indagini svolte dai militari dell'Arma hanno riguardato il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in diverse aree della Tuscia, con alcuni episodi avvenuti tra il 2022 e il 2024 di minacce, estorsioni, evasioni dagli arresti domiciliari, violazioni di domicilio, violazioni dei sigilli ed accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di persone detenute, a vario titolo. L'operazione "Athena 2023" ha impegnato militari di tutti i Reparti del Comando Provinciale, per un un totale di circa 120 unità, insieme alle unità cinofile del Nucleo Carabinieri Roma-Santa Maria di Galeria, con il supporto aereo del Raggruppamento Aeromobili di Pratica di Mare con sessantatré mezzi, un veicolo del Nucleo carabinieri Cinofili di Roma e un aeromobile.