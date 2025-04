video suggerito

San Basilio, blitz contro piazza di spaccio: 6 arresti, la centrale operativa in una bocciofila San Basilio sotto assedio questa mattina all’alba. La polizia ha eseguito 6 arresti e 25 perquisizioni. Nel mirino degli inquirenti una delle piazze di spaccio del quartiere. Al vertice del sodalizio criminale ci sarebbe un 66enne, che aveva la sua base operativa in un circolo bocciofilo da lui stesso gestito. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Redazione Roma

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa mattina San Basilio si è svegliata sotto assedio. Gli agenti della Squadra Mobile di Roma e del IV Distretto San Basilio hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare in carcere e venticinque perquisizioni, nell'ambito di un'inchiesta che ha messo nel mirino un'associazione a delinquere dedita allo spaccio di droga. In tutto sono trentuno le persone indagate a vario titolo. Nel mirino è finito il gruppo che secondo le indagini gestiva la piazza di spaccio nel quartiere alla periferia Nord-Est della Capitale, compresa tra via Corinaldo e via Montegiorgio.

Al vertice del gruppo, secondo le risultanze investigative, un uomo di sessantasei anni, che aveva organizzato la propria base operativa in una bocciofila da lui stesso gestita in via Montegiorgio. Gli altri cinque uomini tradotti in carcere sarebbero stati i suoi diretti sottoposti, indagati come promotori e organizzatori dell'organizzazione criminale. Il gruppo si avvaleva poi di una molteplicità di pusher e vedette impiegati nella "piazza" per la vendita al dettaglio di hashish, marijuana e soprattutto cocaina.