Clara Ammann travolta e uccisa da un Suv: due indagati per omicidio stradale Il conducente del Suv e l’automobilista alla guida della Nissan Micra in cui viaggiava Clara Ammann morta sulla Castellana a Trevigiano sono indagati per omicidio stradale.

A cura di Alessia Rabbai

Ci sono due indagati per omicidio stradale sulla morte di Clara Ammann, la ragazza di ventitré anni originaria di Sacrofano in provincia di Roma, travolta e uccisa da un camion lungo la Castellana a Vedelago, in provincia di Treviso. A finire nel registro degli indagati sono il conducente cinquantaduenne del Suv Nissan Qashquai, che ha urtato la macchina e l'automobilista che era alla guida della Nissa Micra a bordo della quale viaggiva la ragazza. I fatti risalgono alla notte tra domenica 19 e lunedì 20 febbraio.

Un atto dovuto quello degli inquirenti nei confronti della conducente dell'auto, per consentire le indagini ad ampio spettro dei carabinieri coordinati dalla Procura e far luce sull'accaduto. Data la dinamica e la gravità dell'incidente sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Svolti come da prassi gli esami per la verifica di eventuale presenza di alcol e droga nel sangue.

L'incidente in cui è morta Clara Ammann

Clara Ammann aveva ventitré anni e studiava all'Università di Torino. Originaria di Sacrofano, in provincia di Roma, aveva trascorso la domenica nel Nord Italia, a Venezia, per godersi i festeggiamenti di carnevale insieme ad alcuni amici. Al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla sua prematura scomparsa era circa l'una e mezza di notte e viaggiava a bordo della Nissan Micra nel sedile posteriore. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire e le indagini sono in corso.

L'ipotesi è che la macchina si fosse fermata per un guasto meccanico. Dopo lo scontro con il Suv Clara e l'automobilista hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche e sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso. Clara è morta sul colpo e non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita. A finire in ospedale i suoi tre amici con i quali viaggiava, una ragazza di 26 anni e due giovani di 25 e 28 anni.