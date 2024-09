Cittadini puliscono il tombino da soli: “In totale abbiamo raccolto 150 chili di terra” “Abbiamo stappato i tombini: tolti 150 chili di terra”: è quanto accaduto oggi, venerdì 13 settembre 2024, a Roma, nella zona di Porta Metronia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Strade allagate a causa dei tombini tappati: così i cittadini si mettono al lavoro da soli per liberarli. È successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 settembre 2024, a Roma, in zona di Porta Metronia. Dopo aver segnalato più volte la situazione a chi di competenza e dopo l'allagamento delle strade, con il maltempo di queste ore che ha fatto danni in tutta la città, la cittadinanza ha deciso di agire da sola, armata di pale e picconi. "In totale sono stati tolti 150 chili di terra", fanno sapere.

La cittadinanza libera i tombini: "Abbiamo segnalato la situazione, zero risposte".

"Abbiamo segnalato più volte la situazione a chi di competenza – hanno fatto sapere, come si legge sul profilo Instagram di Welcome to Favelas – Poi alla fine è toccato a noi residente stapparlo. In totale sono stati tolti 150kg di terra". Nel profilo, oltre alla foto dei sacchi di terra tolta dal tombino, anche un video che mostra la chiamata allo 0667691, il numero attivo 24 ore su 24 della Centrale Operativa che risponde alle richieste di pronto intervento e poi lo sforzo dei cittadini che, armati di utensili in mano, hanno scavato e spalato la terra bagnata rimasta incastrata.

Le reazioni degli utenti

"I sacchetti poi spediteli al sindaco", ha commentato sotto al post dei tombini svuotati dai cittadini un utente. "Se provvediamo noi a noi stessi, tanto vale governarci da soli no?", commenta provocatoriamente un altro. "Le tasse i cittadini le pagano! Che vergogna", aggiunge un'altra. E c'è chi non esclude la possibilità che i cittadini possano essere multati.

"Ma perché lamentarsi della capitale del mondo mi chiedo..il posto più accogliente per borseggiatori immigrati irregolare ladri truffatori eccetera", conclude un altro, pensando a tutto ciò che non funziona a Roma. "E nel frattempo il sindaco suona la chitarra".