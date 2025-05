video suggerito

Cimitero del Verano a Roma, al via le visite gratuite: il programma e come prenotarsi L’iniziativa è promossa da Ama Cimiteri Capitolini in collaborazione con Roma Capitale. Dal 17 maggio al 15 giugno sarà possibile visitare gratuitamente il Cimitero Monumentale di Roma, ecco come. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il cimitero monumentale del Verano

Cinque fine settimana per scoprire il Cimitero Monumentale del Verano. È il ciclo di appuntamenti organizzati da Ama Cimiteri Capitolini in collaborazione con Roma Capitale da sabato 17 maggio a domenica 15 giugno. Visite gratuite con guide specializzate per un totale di quarantaquattro appuntamenti in programma nel corso di undici giornate.

Visite gratis al Cimitero Monumentale del Verano: il programma dei cinque weekend

Si inizia sabato 17 maggio, primo fine settimana in cui sarà possibile visitare gratuitamente il cimitero monumentale di Roma, situato nel quartiere Tiburtino. "Il Cimitero Monumentale del Verano offre alla collettività un luogo di culto e di memoria, ma anche un ricco patrimonio culturale e naturalistico", dichiara l'assessora all'agricoltura Sabrina Alfonsi. Un'opportunità per turisti e residenti di visitare un luogo di sepoltura antico di venti secoli.

Oltre alle normali visite guidate, il programma prevede nel corso delle cinque settimane anche eventi speciali. Il primo è in calendario per sabato 24 maggio. In onore dell'anno giubilare sarà presentato un evento dal titolo "Il Giubileo della speranza al Verano: dalla Basilica fuori le Mura alla Chiesa della Misericordia". Si tratta di un percorso in tema che farà tappa anche in due chiese interne al cimitero.

Altro evento speciale in programma riguarda il trekking urbano. Natura e storia si intrecceranno nel cimitero del Verano nella mattinata di sabato 31 maggio.

Come visitare il Cimitero Monumentale del Verano: prenotazioni e orari dei percorsi gratuiti

La partecipazione alle passeggiate della durata di circa due ore l'una nel cimitero monumentale sono gratuite. È tuttavia necessario prenotarsi ad inizio settimana per poter accedere all'evento telefonando al numero 3287561996 indicando il numero di partecipanti e i nominati. È possibile prenotarsi solo per il weekend della settimana corrente e non anche per le successive. Occorre compilare e sottoscrivere un modulo da presentare poi in segreteria. Per chi non porta la modulistica già stampata da casa può recarsi in segreteria quindici minuti prima dell'evento ed ultimare la registrazione in loco. Ci si può riservare a più eventi purché però non siano consecutivi. Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito dell'Ama nella sezione apposita.