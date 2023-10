Chiuso il Poppea, famoso strip club di Roma. Sulla porta un cartello shock: “Vietato avere il ciclo” Chiuso il Poppea Club, che si trova in via Capo d’Africa a poche centinaia di metri dal Colosseo a Roma. È stata la Asl a disporre la chiusura temporanea del locale.

A cura di Enrico Tata

Foto La Repubblica

Come scrive Giuseppe Scarpa sul quotidiano La Repubblica, è stato chiuso uno dei più conosciuti strip club di Roma: si tratta del Poppea Club, che si trova in via Capo d'Africa a poche centinaia di metri dal Colosseo. È stata la Asl a disporre la chiusura temporanea del locale.

Sul posto, per un sopralluogo sono arrivati, oltre agli ispettori sanitari, anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, agenti di polizia e uomini della guardia di finanza. Secondo quanto riporta La Repubblica, il Poppea è stato chiuso per il mancato rispetto di alcune misure di sicurezza, come l'assenza di una porta d'emergenza, non funzionante e quindi chiusa a chiave. Il gip del tribunale di Roma Emanuela ha scritto nel decreto di sequestro che "sussiste il pericolo per la salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica dei lavoratori".

Sui camerini delle ragazze che si esibivano sui tavoli del Poppea è comparso, inoltre, un cartello poco elegante, per usare un eufemismo: "È severamente vietato avere il ciclo nei giorni di giovedì, venerdì e sabato". Una ‘burla', secondo l'avvocato che difende il gestore del locale: "Il mio assistito ha sottolineato agli stessi agenti che si trattava di una burla, alcuni di loro hanno capito e hanno sorriso", ha spiegato il legale Maurizio Sangermano.

Stando a quanto si apprende, sono state trovati diversi problemi all'interno del locale e dentro le borsette di alcune ballerine è stata trovata della cocaina. "Stiamo presentando tutta la documentazione che attesta come il locale sia in regola. Siamo ottimisti sul fatto che il club possa essere prossimamente riaperto", ha spiegato l'avvocato Sangermano.

"CHIUSURA TEMPORANEA. Si comunica ai gentili Soci la chiusura temporanea per ristrutturazione dal lunedì 8 ottobre. Verrà comunicata nei prossimi giorni, la data di riaperturà", è l'avviso comparso sul sito ufficiale del club. Come detto, il Poppea è uno dei più famosi della Capitale e la clientela è composta anche da moltissimi vip, da personaggi dello spettacolo a politici ed ex calciatori.