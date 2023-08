Chiama l’amico per nascondere la moto dopo l’incidente: lui picchia i medici e distrugge l’ambulanza Il sinistro è avvenuto in via della Magliana ieri sera, 15 agosto, intorno alle 20. La moto su cui l’uomo viaggiava era senza targa: i carabinieri indagano sulla sua provenienza. Il motociclista è ricoverato in codice rosso al San Camillo, mentre l’amico è stato portato in caserma per accertamenti.

Ha perso il controllo del mezzo, finendo sull'asfalto. Ma la vicenda non finisce qua, con il "classico" intervento del personale sanitario e il ricovero dell'uomo: invece, il motociclista ha chiamato un suo amico che, giunto sul posto, ha dato in escandescenza, aggredendo due medici che avevano prestato soccorso al ferito e danneggiando l'ambulanza. Il conducente è stato ricoverato in ospedale, mente l'amico è stato condotto in caserma per accertamenti. Lo riporta RomaToday.

L'incidente e poi l'aggressione

Il sinistro è avvenuto ieri sera, martedì 15 agosto, intorno alle 20. Un uomo stava percorrendo in sella alla sua moto via della Magliana quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo sull'asfalto. Il rumore della brusca frenata e i lamenti hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti, tra cui due medici fuori servizio accorsi per aiutare il ferito. Nonostante le gravi condizioni, il motociclista ha chiamato un amico per farsi aiutare, probabilmente per nascondere il mezzo a bordo del quale viaggiava che era privo di targa.

Una volta giunto sul luogo dell'incidente, l'uomo ha avuto un acceso scatto d'ira: forse per evitare di venire identificato, ha prima aggredito verbalmente e fisicamente i due medici che si erano fermati a prestare soccorso, per poi sfogarsi contro l'ambulanza. Sempre secondo quanto riportato da RomaToday, l'uomo ha preso a pugni il personale sanitario chiamato dai passanti e ha rotto il vetro del portellone del mezzo di soccorso. È stato necessario l'arrivo di una seconda ambulanza per trasportare il motociclista ferito in ospedale: l'uomo è attualmente ricoverato in codice rosso al San Camillo. Nel frattempo sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione del Trullo che hanno identificato l'aggressore, poi portato in caserma per accertamenti.

I militari indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente e per capire la provenienza della moto che i due avevano intenzione di nascondere, che risulta senza targa. Non si esclude che possa trattarsi di un mezzo rubato.