Chi era Fabio D’Amato, il musicista che ha perso la vita nell’incidente avvenuto su via Appia

Fabio D'Amato, 28 anni, stava andando a trovare i genitori a Gaeta quando si è schiantato con la sua moto contro un camion frigo. Inutili purtroppo i soccorsi.

A cura di Redazione Roma

Fabio D'Amato stava andando a trovare i genitori al mare a Gaeta per stare qualche ora insieme e fare un tuffo al mare, ma sulla spiaggia e dai suoi cari non è mari arrivato: il giovane, 28 anni, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 4 agosto, sulla via Appia nel comune di Terracina. Fabio stava viaggiando in sella alla sua moto quando si è verificato l'impatto frontale con un camion frigo.

Musicista e appassionato di rock, Fabio era il frontman e il chitarrista dei The Monkeys Tribute Band, con il quale girava l'Italia e non solo con le canzoni degli Arctic Monkeys. La band si era esibita solo lo scorso venerdì, e aveva nuovi concerti in programma per il mese di agosto e per settembre a Roma e in giro per il paese. Era nato a Gaeta, ma da alcuni anni viveva a Roma, nel quartiere Talenti.

Lo schianto, violentissimo, non gli ha lasciato purtroppo scampo: inutili i soccorsi, quando sono arrivati sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto che accertarne il decesso. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente: secondo un testimone ascoltato dai carabinieri la moto di Fabio avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, rendendo impossibile al conducente evitare l'impatto. Una delle ipotesi è che il giovane abbia avuto un malore, sulla salma è stata disposta l'autopsia.

Il papà di Fabio D'Amato: "Non hai avuto tempo per apprezzare a pieno la vita"

Il padre di Fabio, Claudio D'Amato ufficiale dell'Esercito, così ha ricordato il figlio in un post su Facebook "Ciao figlio mio, lasci un vuoto incolmabile nei nostri cuori. Non hai avuto tanto tempo per apprezzare a pieno la tua vita, un destino malevolo ti ha strappato a noi. Ci rivedremo in un’altra vita o circostanza per recuperare ciò che abbiamo perduto. Possa riposare in pace". Ad accompagnare le sue parole una foto del figlio scanzonato e sorridente mentre tiene sulle spalle un bambino.

Lazio: 4 morti sulle strade in 48 ore

È stato un weekend drammatico sulle strade di Roma e del Lazio quello appena trascorso. A perdere la vita quattro persone, tra cui Fabio D'Amato. La sera di sabato a Gaeta ha perso la vita Vincenzo Federico. Trent'anni, originario di Napoli, il giovane si è scontrato a bordo del suo scooter con un'automobile sul lungomare. Anche per lui l'impatto è stato fatale: trasportato d'urgenza in ospedale si è spento poco dopo a causa dei gravi traumi riportati. Il 22enne Gabriele Romiti è morto invece nel tardo pomeriggio di venerdì mentre percorreva l'A12 Roma-Civitavecchia: tornava a casa da lavoro in un supermercato nella capitale. L'ultimo incidente mortale è avvenuto in Ciociaria: nella notte tra sabato e domenica il 68enne Fabio Graziani, pensionato, è finito fuori strada per cause da chiarire ribaltandosi. Quando i vigili del fuoco hanno estratto il corpo dalle lamiere per l'uomo non c'era più nulla da fare.