Schianto fra auto e scooter a Gaeta: perde la vita il 30enne Vincenzo Federico Drammatico incidente a Gaeta nel fine settimana: a perdere la vita è il trentenne Vincenzo Federico, originario di Napoli, ma residente a Formia.

A cura di Beatrice Tominic

Vincenzo Federico, il centauro che ha perso la vita in un incidente a Formia sabato scorso.

Si chiamava Vincenzo Federico, aveva trenta anni. Era originario di Napoli, ma da tempo viveva a Formia. Ed è proprio nel territorio pontino che lo scorso sabato, 3 agosto 2024, ha perso la vita in un incidente stradale. Si trovava in sella al suo scooter quando c'è stato lo schianto, nel tardo pomeriggio di sabato, dopo le 17, all'altezza del centro commerciale.

Per lui, nonostante i tentativi di rianimazione, non c'è stato niente da fare: è morto dopo qualche ora nell'ospedale Dono Svizzero di Formia dove era stato ricoverato in codice rosso, in condizioni critiche.

L'incidente sabato scorso

L'incidente è avvenuto dopo le 17 a Gaeta, fra un'automobile Opel Mokka e lo scooter su cui stava viaggiando Federico. L'automobile stava uscendo da via Montebello e stava girando in direzione Formia quando c'è stato l'impatto con il Piaggio Beverly, arrivato nella stessa direzione. La zona del lungomare Caboto a quell'ora era molto trafficata. Lo scontro è stato violentissimo.

Il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è atterrato sull'asfalto. Il motoveicolo è stato danneggiato. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, fra cui anche gli agenti della polizia locale che hanno iniziato subito i rilievi e a gestire la viabilità. Ancora da valutare i limiti di velocità rispettati (o meno) dai due veicoli: gli accertamenti continuano.

La corsa in ospedale

Oltre ai caschi bianchi, sul luogo dello scontro sono arrivati anche gli operatori sanitari del pronto soccorso che si sono immediatamente precipitati sul trentenne. Lo hanno preso in cura trasportato nell'ospedale Dono Svizzero di Formia dove è stato accolto in codice rosso, subito ricoverato con prognosi riservata. Sembrava essersi stabilizzato, quando si è aggravato all'improvviso ed è morto poco dopo per le gravi ferite. Illeso l'uomo alla guida dell'automobile, un settantaquattrenne di Gaeta.