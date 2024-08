Chi era Enzo Bondi, l’influencer conosciuto come Kaiserjny su TikTok trovato morto sul lungotevere

video suggerito

Alessia Rabbai

Enzo Bondi, l'influencer romano Kaiserjny trovato morto sul lungotevere Dante a Roma era un tifoso della As Roma e pubblicava contenuti d'intrattenimento sul calcio, calciomercato e fantacalcio. Il suo profilo Instagram aveva 12mila follower mentre su TikTok lo seguivano 18mila utenti. Bondi era sposato e aveva due figli piccoli, che portava allo stadio con lui e che a volte coinvolgeva nella crazione dei video. Virali i video-quiz che realizzava con sua moglie sui calciatori della Roma. È tragicamente scomparso stanotte quando, probabilmente colto da un malore improvviso, è stato trovato senza vita in strada. Purtroppo inutile ogni tentativo di rianimarlo. Ha lasciato sgomenta la sua community.

Chi era Enzo Bondi, l'influencer di calcio Kaiserjny

Enzo Bondi sui social network era organizzatore del "fantacalciototale", faceva analisi pre e post match, commentava le news sul calcio e il calciomercato e faceva approfondimenti di fantacalcio. In migliaia tra tifosi romanisti e non lo seguivano per i suoi commenti calcistici divertenti. Sui social network specialmente per gli utenti romani era diventato un po' il punto di riferimento per gli appassionati del calcio e del fantacalcio, proprio per la sua simpatia, la sua ironia e il suo modo di fare.

I messaggi di cordoglio dei follower

"Ciao Enzo, riposa in pace, non ci sono parole. Continua a tifare la nostra Roma da lassù", "Non ti conoscevo, ma sono raggelato da questa notizia. Fino a ieri parlavi di calciomercato e oggi non sei più tra noi. Come si fa a morire così? Un caloroso abbraccio alla famiglia"; "Riposa in pace, ti seguivo ogni tanto per la passione che mettevi e perché mi facevi fare 2 risate, adesso sei con altri miei amici e parenti, tifa Roma da lassù" sono solo alcuni dei messaggi comparsi nelle scorse ore sotto ai suoi post sui social network da parte degli utenti che lo seguivano, divertendosi e passando il tempo con i suoi contenuti sportivi.