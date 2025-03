video suggerito

Tragica scoperta a Roma, uomo trovato morto in casa dopo giorni: l'allarme dai vicini Non lo vedevano da giorni, poi hanno iniziato a sentire un forte odore dall'abitazione. E hanno fatto scattare l'allarme.

A cura di Beatrice Tominic

Paura a Roma, dove alcuni residenti hanno lanciato l'allarme nei giorni scorsi: da tempo non vedevano più uno dei loro vicini di casa. Sentivano, invece, un forte odore acre provenire da una delle abitazioni. Così hanno allertato il numero di emergenza unico 112, intervenuto immediatamente con i militari della stazione dell'Aventino. Non appena entrati, i militari si sono trovati davanti ad una tragica coperta.

La scoperta dei carabinieri

Non appena allertati da parte dei vicini di casa dell'uomo, classe 1955, sessantanove anni ancora da compiere, i carabinieri si sono precipitati in una delle vie del quartiere Testaccio nel cuore della capitale. I militari della vicina stazione dell'Aventino hanno raggiunto l'edificio da cui era arrivata la segnalazioni nel corso della mattinata di ieri, lunedì 10 marzo 2025. Alcuni residenti da tempo sentivano provenire da uno degli appartamenti un forte odore acre.

Una volta arrivati, i carabinieri hanno raggiunto l'abitazione da cui proveniva l'odore sempre più forte. I vicini da qualche tempo avevano smesso di vedere l'uomo che viveva al suo interno, un particolare che aveva aumentato in loro la preoccupazione.

La macabra scoperta: trovato senza vita in casa

Sul posto, oltre ai carabinieri dell'Aventino, anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 e i vigili del fuoco. Sono stati proprio questi ultimi a fare largo agli altri in casa, aprendo la porta che, invece, era chiusa dall'interno. Una volta entrati, l'odore si è fatto sempre più forte, fino a quando non hanno visto il corpo dell'uomo, ormai senza vita. Per lui è apparso immediatamente chiaro che non ci fosse niente da fare: il cadavere si trovava già in stato di decomposizione, probabilmente l'uomo a cui apparteneva il corpo era morto da giorni.

Dopo un primo esame sul ritrovamento, inoltre, i militari hanno potuto accertare che si è trattata di morte naturale quella che ha colpito il sessantanovenne: ad uccidere l'uomo, probabilmente, sarebbe stato un malore.