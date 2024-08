video suggerito

Enzo Bondi trovato morto sul lungotevere Dante: l’influencer di calcio aveva 40 anni Tragedia sul lungotevere Dante a Roma, dove a mezzanotte l’influencer di calcio Enzo Bondi è stato trovato morto. Aveva 40 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Enzo Bondi è stato trovato morto sul lungotevere Dante a Roma. L'influencer di calcio, conosciuto sui social network con il nome "kaiserjny", aveva quarant'anni. I drammatici fatti risalgono alla scorsa mezzanotte, tra giovedì 8 e venerdì 9 agosto. Secondo le informazioni apprese a dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato il corpo privo di sensi e hanno chiesto aiuto.

Subito è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento. Arrivata la segnalazione sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Inutili i tentativi dei medici di rianimarlo. Presenti sul luogo del ritrovamento i carabinieri, che hanno svolto i rilievi scientifici, per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Da un primo esame esterno sulla salma da quanto si apprende non sono emersi segni di violenza, terminate le verifiche sul posto il corpo è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudizaria, per lo svolgimento dell'autopsia. Gli esami autoptici serviranno a chiarire le cause del decesso.

Enzo Bondi, chi era l'influencer di Calcio trovato morto sul lungotevere

Enzo Bondi era un influencer che sui social network pubblicava contenuti di Calcio e calciomercato, in particolare, hanno riscosso successo i video-quiz che realizzava con la moglie sui calciatori della Roma. Nella sua ultima storia Instagram Bondi dà ai suoii follower alcuni consigli sul come vivere bene sui social. La notizia della sua drammatica ed improvvisa scomparsa si è diffusa nelle scorse ore, tanti gli utenti che hanno scritto messaggi di cordoglio sotto ai suoi post, per ringraziarlo di averli fatti ridere e divertire con i suoi contenuti d'intrattenimento e salutarlo. "Ciao Enzo – scrive un suo follower – riposa in pace, non ci sono parole. Continua a tifare la nostra Roma da lassù".