Tragedia a Ronciglione, 25enne trovato morto in una strada di campagna Il corpo senza vita di un 25enne è stato ritrovato in una strada di campagna a Ronciglione in provincia di Viterbo. Si tratterebbe di un suicidio.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tragedia nel territorio del Comune di Ronciglione in provincia di Viterbo, dove un ragazzo di venticinque anni è stato trovato morto in una strada di campagna. Dai primi accertamenti fatti sulla salma pare che si tratti di un suicidio. Il corpo del giovane è stato trasferito in obitorio e si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ne valuterà l'autopsia. Nel frattempo i famigliari attendono il nulla osta per i funerali, per dargli l'ultimo saluto.

Il ragazzo era già morto

I fatti risalgono alla mattinata di ieri, quando alcuni passanti diretti al lavoro hanno notato quello che sembrava essere il corpo senza vita di una persona, riverso su una strada di campagna. Si tratta di un venticinquenne di origine moldava. Subito hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento di un'ambualnza.

Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario. Ma i soccorritori non hanno purtroppo potuto fare nulla se non constatarne il decesso, perché il giovane era già morto.

Ipotesi suicidio

Presenti sul luogo del ritrovamento anche i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, per eventuali sucecssivi accertamenti. L'ipotesi è che si sia trattato di un suicidio, i motivi non sono noti. Le forze dell'ordine hanno subito contattato ed informato la famiglia.