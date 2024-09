Chi era Daniele Innocenzi, il barman morto in un incidente in viale Regina Margherita

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Daniele Innocenzi, 49 anni, è morto in un terribile incidente avvenuto nella notte di ieri in viale Regina Margherita, all'altezza dell'incrocio con via Dalmazia. Stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con alcuni amici al Sally Brown a San Lorenzo, ma per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua moto, una Honda Sh 125, mentre viaggiava in direzione Parioli.

Sul postono sono immediatamente arrivati i soccorritori e gli agenti della Polizia locale del II Gruppo, che hanno effettuato i rilievi. I sanitari hanno fatto di tutto per rianimarlo, ma non c'è stato niente da fare.

Indagini ancora in corso sull'incidente

Le indagini sono ancora in corso e per il momento le forze dell'ordine non escludono che l'incidente possa essere stato causato da un altro mezzo. Non si spiega, infatti, come abbia fatto il 49enne a perdere il controllo. Un'altra delle ipotesi che dovrà essere verificata è la possibilità che i binari del tram abbiano sbilanciato il motociclista e lo abbiano fatto cadere con violenza sull'asfalto. Da accertare anche la velocità a cui procedeva la moto e anche eventuali guasti meccanici del mezzo.

La salma dell'uomo, infine, è stata posta sotto sequestro e nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia. Anche la pista del malore improvviso, infatti, non viene per il momento scartata. Saranno effettuati anche test per analizzare l'eventuale consumo di alcol o droga.

Innocenzi era uno dei barman più noti di Roma

Daniele Innocenzi era uno dei barman più noti della Capitale, un bartender d'eccellenza e negli anni ha preparato cocktail nei locali più famosi delle notti romane. Dall'Open Bar di Ostia al Brancaleone a Montesacro.