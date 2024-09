video suggerito

Incidente in viale Regina Margherita a Roma: morto un 49enne caduto dallo scooter Un 49enne è morto stanotte in viale Regina Margherita a Roma per una caduta dallo scooter.

A cura di Alessia Rabbai

Tragedia lungo viale Regina Margherita a Roma, dove un uomo di quarantanove anni è morto, a seguito della caduta dallo scooter. L'incidente stradale si è verificato nella notte di domenica primo settembre. Per lo scooterista non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Si tratterebbe di un incidente autonomo, nel quale non sarebbero coinvolti altri veicoli. Presenti per gli accertamenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 3, al momento dell'incidente in cui ha perso la vita il quarantanovenne era il sella al suo scooter Honda SH 125 e stava percorrendo viale Regina Margherita quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha sbandato ed è caduto sull'asfalto all'altezza del civico 145. Un impatto violento, che non gli ha purtroppo lasciato scampo, causandogli ferite e traumi gravi. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente dell'ambulanza.

Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario a sirene spiegate, che ha tentato di rianimare lo scooterista, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, purtroppo senza esito. I paramedici erano infatti pronti, una volta stabilizzato, a trasportarlo in ospedale in codice rosso, per le cure del caso, purtroppo non è stato possibile. Il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo. Presenti sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del II Gruppo Parioli, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.