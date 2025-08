Chi era Andrea Caradonna, il poliziotto romano morto in Trentino davanti a moglie e figli

Andrea Caradonna, 57 anni, era un poliziotto romano in servizio presso il ministero degli Interni. È morto ieri, martedì 5 agosto, davanti alla moglie e ai tre figli mentre era in vacanza in Trentino. Stando a quanto ricostruito, l'uomo è precipitato dalla ferrata di Valimpach, nel comune di Caldonazzo. Per l'escursionista non c'è stato niente da fare: la moglie ha telefonato immediatamente al 112, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo del poliziotto.

Il terribile incidente in Trentino

Appena ricevuta la chiamata, la Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l'intervento di un elicottero, mentre cinque soccorritori della Stazione di Levico del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino hanno partecipato alle operazioni. Nel frattempo è stato attivato anche il Gruppo Tecnico Forre, con quattro operatori a disposizione in piazzola.

L'elicottero ha individuato il corpo dell'escursionista e lo ha recuperato con il verricello. Secondo le prime costruzioni, l'uomo è caduto per parecchi metri, fino alla base della cascata. Nel frattempo moglie e figli della vittima sono stati raggiunti da due soccorritori della Stazione di Levico, che hanno provveduto a riaccompagnarli lungo la ferrata e un'altra squadra li ha scortati a valle con la jeep di servizio.

Chi era Andrea Caradonna

Caradonna era residente a Ladispoli, litorale romano, insieme alla famiglia. Poliziotto, lavorava presso il ministero dell'Interno. "Con sgomento e dolore apprendiamo della scomparsa, in un tragico incidente, del dottor Andrea Caradonna, primo dirigente della polizia di Stato, apprezzatissimo funzionario di riferimento e di collegamento tra la nostra federazione e l'ufficio relazioni sindacali del dipartimento della polizia di Stato. Una grave perdita per i suoi cari ma anche per la polizia di Stato e per tutto il sindacalismo di polizia. Ci associamo alle condoglianze che saranno espresse alla famiglia dai vertici di Equilibrio Sicurezza della Federazione. Riposa in pace", è il ricordo del sindacato Equilibrio Sicurezza.