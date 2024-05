Chi è Massimiliano Pacchiarotti “Er Porpetta”, gambizzato a Corviale: ipotesi regolamento di conti

video suggerito

A cura di Rosario Federico

Massimiliano Pacchiarotti (Foto profilo Facebook)

Massimiliano Pacchiarotti è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo dopo aver ricevuto quattro colpi alle gambe nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 maggio, in largo Pio Fedi, nella periferia sud-ovest di Roma tra via della Casetta Mattei e via Portuense.

Secondo le prime informazioni raccolte potrebbe essere legato alla malavita: l'agguato, secondo le piste battute fino ad ora, potrebbe essere un regolamento di conti nel mondo della droga, all'interno del Serpentone di Corviale. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita ed è conosciuto in zona anche come "Er Porpetta". Gli investigatori sono in attesa del via libera dei medici per interrogarlo.

Indagini in corso

I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 15 maggio, nel XI Municipio nel comune di Roma. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l'uomo avrebbe aperto la porta di casa a chi gli ha sparato. Almeno quattro i colpi andati a segno che hanno ferito Pacchiarotti a tutte e due le gambe. Sarebbero tre, invece, gli autori dell'agguato: dopo gli spari si sono allontanate a bordo di una Fiat 500 bianca.

Pacchiarotti è stato soccorso immediatamente dalla moglie e un inquilino di uno degli edifici dell'enorme complesso di Corviale ha dato l'allarme. Poi la corsa verso il pronto soccorso dell'ospedale San Camillo. Le indagini sono in corso e si considerano tutte le possibilità per fornire una chiara dinamica dei fatti e gli autori della vicenda.

Sparatoria a Cristiano Molè a gennaio

Cristiano Molè è morto lunedì 15 gennaio in largo Edoardo Tabacchi, a meno di 500 metri di distanza dal luogo della sparatoria di ieri. L'uomo di 33 anni è raggiunto da un colpo d'arma da fuoco mentre era nel suo fuoristrada. Gli assassini hanno fatto partire il colpo da una Panda bianca, uno dei colpi lo ha raggiunto al torace e lo ha ucciso. L'uomo era già stato raggiunto da colpi di arma da fuoco alle gambe nel 2014 da due uomini in scooter a Bravetta.

Chi sta indagando sul caso Pacchiarotti sta cercando anche un collegamento con l'omicidio di Molé. Sui rispettivi profili Facebook tante le testimonianze della loro amicizia tra cene al ristorante, foto e video con momenti sereni insieme.

Foto Profilo Facebook Massimiliano Er Porpetta Pacchiarotti.