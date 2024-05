Spari al Corviale, 56enne ferito alle gambe: soccorso in codice rosso

video suggerito

A cura di Rosario Federico

Un uomo di cinquantasei anni è stato gambizzato in largo Pio Fedi a Corviale, nella periferia sud-ovest di Roma tra via della Casetta Mattei e via Portuense. I fatti sono avvenuti intorno alle ore 14 di oggi, mercoledì 15 maggio. La vittima ha precedenti ed è ricoverata in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma. Non è chiaro se l'uomo sia in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la Squadra Volanti che indagano sull'avvenimento. Secondo le prime informazioni raccolte si sonda la pista della malavita, anche se non si escludono altre ipotesi. Sono ancora da chiarire le dinamiche dell'accaduto e il movente.