Cerveteri, uomo colto da un malore muore in spiaggia davanti ai bagnanti Tragedia stamattina a Campo di Mare, frazione di Cerveteri, dove un uomo di sessantacinque anni è morto, dopo aver accusato un malore improvviso in spiaggia. Inutile l’intervento degli assistenti bagnanti e dei sanitari di rianimarlo. Nove le vittime sul litorale tra Roma e provincia da inizio agosto.

Un uomo è morto al mare a Cerveteri, sul litorale della provincia a Nord di Roma. I drammatici fatti risalgono alla mattinata di oggi, domenica 22 agosto e sono avvenuti sul tratto di costa appartenente alla frazione Campo di Mare. La vittima è un sessantacinquenne del posto, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese l'uomo poco prima del decesso si trovava in spiaggia, per trascorrere qualche ore al sole in una giornata di fine agosto, con la spiaggia affollata, complice la calura. Il sessantacinquenne improvvisamente si è sentito male, colto da un malore, probabilmente si è trattato di un infarto. Si è accasciato davanti agli occhi dei bagnanti, che preoccupati hanno dato l'allarme.

Gli assistenti bagnanti e la Protezione civile di Cerveteri hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 e hanno fatto il possibile per cercare di salvargli la vita in attesa dell'arrivo dei sanitari, praticandogli a lungo il massaggio cardiocircolatorio, ma ogni tentativo è stato vano. Sul posto, non lontano dalla spiaggia è atterrata anche l'eliambulanza, pronta a trasportarlo in volo in ospedale. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri della stazione locale e i militari della Capitaneria di Porto, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.

Uomo di ottant'anni morto per un malore ad Ostia

Sono nove le persone morte sul lungomare tra Roma e provincia da inizio mese. Lunedì scorso a morire in spiaggia sul lungomare Duca degli Abruzzi di Ostia è stato un uomo di ottant'anni. Anche in quel caso la vittima è stata colta da un malore improvviso, che non gli ha purtroppo lasciato scampo, mentre passeggiava lungo l'arenile il giorno dopo Ferragosto. Inutile ogni tentativo di salvagli la vita: l'uomo è morto prima dell'arrivo in ospedale.