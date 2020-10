Un cadavere è stato rinvenuto al largo della costa di Campo di Mare, frazione di Cerveteri, sul litorale Nord della provincia di Roma, nel pomeriggio di domenica 4 ottobre. Si tratta di un uomo sulla sessantina, di cui non è stata ancora resa nota l'identità. L'identificazione è in corso, forse potrebbe trattarsi dell'uomo scomparso oggi. Di questa persona infatti non si hanno più notizie da stamattina, e le forze dell'ordine lo hanno cercato. Sulle sue tracce si sono messi i militari della Guardia Costiera di Civitavecchia e i sommozzatori dei vigili del fuoco, mentre delle squadre di terra hanno battuto contemporaneamente l'arenile. Non è chiara la dinamica dell'accaduto, né come l'uomo sia finito in mare. Al momento non si esclude nessuna pista, dall'incidente al gesto volontario. Si attendono aggiornamenti per le prossime ore.

Cadavere in spiaggia al Castello di Santa Severa

A una decina di chilometri di distanza da Campo di Mare lo scorso luglio il cadavere di un uomo, un cinquantaseienne di origini filippine, è comparso sull'arenile nei pressi del Castello di Santa Severa. Il corpo senza vitaè stato trasportato a riva dalla corrente durante una giornata di pien a estate, con decine di bagnanti in spiaggia. A dare l'allarme le persoen che si trovavano in spiaggia, che hanno notato la sagoma umana e hanno chiesto aituo, chiamando il Numero Unico delle Emergeze 112. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, recuperandolo e disponendo poi il trasferimento. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Civitavecchia, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e ricostruito l'identità dell'uomo. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio.