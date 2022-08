Cercano scorciatoia per il mare, finiscono in mezzo al nulla e l’auto si rompe: paura per una famiglia Avevano seguito il navigatore che li aveva portati in un terreno sperduto in mezzo a dei campi. La macchina si è rotta e si sono trovati senz’acqua e con una temperatura di 35 gradi in mezzo al nulla.

A cura di Natascia Grbic

Un'intera famiglia con due bambini al seguito è stata soccorsa nel pomeriggio di ieri in zona La Maggiorana, tra i comuni di Tolfa e Santa Marinella. Si erano persi in una località isolata, la macchina si era rotta, non avevano con sé dell'acqua e faceva molto caldo. Hanno quindi chiamato il 112, chiedendo aiuto.

Sono stati rintracciati dai carabinieri e dai volontari della Protezione civile dopo tre ore: non è stato semplice rintracciarli dato che si trovavano in una zona con pochissimi punti di riferimento, isolata e senza strade o negozi nelle vicinanze.

Secondo quanto raccontato, i malcapitati volevano raggiungere Santa Marinella in macchina, ma hanno pensato di prendere una scorciatoia per metterci meno tempo ed evitare il traffico. Le cose però non sono andate bene come previsto, e il navigatore li aveva condotti in una strada interpoderale sterrata, lontano da case, negozi, strade trafficate e riconoscibili. Avrebbero potuto cavarsela se non gli si fosse rotta la coppa dell'olio: un guasto impossibile da riparare in mezzo al nulla e senza gli attrezzi.

La famiglia, con due bambini piccoli, non aveva nemmeno un po' di acqua con sé. E, dato che erano le 15, faceva anche molto caldo. L'unica possibilità che avevano davanti era chiamare il 112, cosa che hanno fatto. Carabinieri e Protezione civile si sono messi sulle loro tracce, chiedendo di descrivere i luoghi che vedevano e la strada che avevano percorso. Ci sono volute tre ore per rintracciarli e soccorrerli. Una volta portati in un'area dove l'ambulanza poteva raggiungerli, sono stati visitati dal 118 e rifocillati.