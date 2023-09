Centro sportivo diventa una mega discoteca con 500 ragazzini: sequestrato il Salaria Sport Village Secondo quanto rilevato dagli agenti della divisione amministrativa della questura di Roma, il centro sportivo di Settebagni non era in possesso di autorizzazioni per l’organizzazione di un evento di tale portata.

A cura di Enrico Tata

Il Salaria Sport Village, un grande e famoso centro sportivo di Roma Nord, zona Settebagni, si è trasformato per una notte in una gigantesca discoteca, con circa 500 ragazzi tra i 15 e i 20 anni impegnati a ballare musica sud americana e a bere a bordo piscina.

Secondo quanto rilevato dagli agenti della divisione amministrativa della questura di Roma, il centro non era in possesso di autorizzazioni per l'organizzazione di un evento di tale portata. Nella sala da ballo improvvisata, hanno scoperto i poliziotti, c'erano cabine elettriche, soffitto e pavimento in legno, attrezzature non certificate, uscite di sicurezza non adeguate per un pubblico così ampio e nessun estintore era a disposizione.

In seguito agli accertamenti compiuti dagli agenti, l'amministratore unico della società e gestore del centro è risultato privo di qualsiasi autorizzazione amministrativa ed è stato denunciato a piede libero per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, intrattenimento o ritrovo. Inoltre il locale è stato sequestrato preventivamente con l'apposizione di sigilli su tutti gli ingressi.

In seguito alle violazioni riscontrate, infine, la divisione di polizia amministrativa della Questura di Roma, si legge in una nota, "sta realizzando un'accurata istruttoria tesa all'adozione del provvedimento di cessazione immediata dell'attività abusiva, da parte del Questore".

Stando a quanto riporta il Messaggero, gli organizzatori dell'evento avrebbero preso in affitto la sala dai gestori del centro e avrebbero messo un biglietto di ingresso a 20 euro, guadagnando così per una serata quanto e più di una vera discoteca.