Cavallo stramazza al suolo davanti alla Fontana di Trevi, la Camera vota lo stop alle botticelle Stop alle botticelle. Con la votazione di oggi a favore della proposta del Partito Democratico, la Camera dei Deputati ha posto un blocco all’utilizzo di animali per il traino di mezzi di trasporto.

Stop alle botticelle. Attraverso il Dl Infrastrutture la Camera ha dato l'ok alla proposta del Partito Democratico di cessare immediatamente l'utilizzo di animali, nella fattispecie cavalli, per i mezzi di trasporto su tutto il territorio nazionale. La deputata dem Patrizia Prestipino, intervenendo in Aula, ha dichiarato che questo è "un altro bellissimo traguardo a favore degli animali. Nonostante il "simpatico" sottosegretario leghista, appoggiato dalla Lega e da Fratelli d'Italia (che difendono le botticelle anche perché le amava Almirante), abbiano dichiarato di votare contro, mi sono impuntata chiedendo ugualmente di farlo votare ed è passato con pochi voti di scarto".

Cavallo stramazza al suolo davanti alla Fontana di Trevi

Solo pochi giorni fa, davanti alla Fontana di Trevi a Roma, un cavallo è caduto a terra stramazzato. Il dramma è andato in scena sotto gli occhi increduli dei diversi turisti e cittadini che si trovavano nei pressi della fontana. L'animale conduceva il traino di una botticella, la carrozza che porta in giro i turisti nel cuore di Roma. Dopo la diffusione della notizia, il presidente degli Animalisti Italiani Walter Caporale aveva detto che "l’animale era stremato per il caldo e la stanchezza generata dalle continue ore di lavoro". Caporale aveva poi aggiunto che il presidente della Nuova associazione vetturini romani aveva descritto la scena dicendo che il cavallo stesse allungando il collo per mangiare, finendo per scivolare: "Ci sembra davvero uno scenario improbabile", aveva sentenziato il presidente degli Animalisti Italiani che si è poi interrogato su quanto il Paese stesse facendo per tutelare i cavalli. Fortunatamente, l'esemplare stramazzato davanti alla Fontana di Trevi si è ripreso. Prima della decisione della Camera dei Deputati, il Comune di Roma, attraverso un'ordinanza, aveva decretato lo stop alla circolazione delle vetture trainate da animali fino al prossimo 15 settembre. Ora saranno vietate, per sempre, su tutto il suolo nazionale.