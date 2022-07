Cavalli senza acqua né cibo a Santa Marinella: puledra rischia di morire sfinita dal caldo La puledra Fortuna è stata soccorsa e adottata, ma altri cavalli selvaggi in un terreno di proprietà dell’Università Agraria di Allumiere a Santa Marinella rischiano di morire, abbandonati senza acqua né cibo.

A cura di Alessia Rabbai

I cavalli senza acqua né cibo a Santa Marinella (Foto dal gruppo Facebook ’Noi che amiamo Santa Marinella’)

Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha firmato un'ordinanza, con la quale chiede all'Università Agraria di Allumiere di occuparsi dei cavalli selvatici abbandonati senza acqua né cibo nel Prato Cipolloso Tre Cancelli in via Lerici, di proprietà del demanio civico. Spetterà all'ente territoriale di Piazza della Repubblica prendersene cura. Il sindaco di Santa Marinella si è attivato dopo la segnalazione arrivata da alcuni cittadini, i quali hanno denunciato la presenza di cavalli sofferenti a causa del caldo intenso, lasciati senza acqua né cibo, al di là di un grande cancello di legno. Le alte temperature che si stanno registrando nelle ultime settimane non aiutano gli animali, come in questo caso i cavalli, che non riescono a trovare acqua da bere.

Una puledra ha rischiato di morire

Una situazione potenzialmente pericolosa e uno stato precario quello che hanno segnalato i cittadini. Domenica scorsa una puledra stremata dagli stenti si è accasciata a terra e ha rischiato di morire. Una residente che l'ha notata e non si è voltata dall'altra parte capendo che la situazione era veramente grave e c'era pochissimo tempo per agire, ha chiesto l'intervento immediato delle guardie ecozoofile di Civitavecchia, le quali sono arrivate sul posto insieme a carabinieri e vigili urbani e le hanno fatto ombra, dandole dell'acqua. Successivamente è arrivato il veterinario, che gli ha somministrato la flebo per farla riprendere. Le hanno dato il nome ‘Fortuna' ed è stata adottata.

Una colletta per le balle di fieno

Su Facebook la notizia dei cavalli abbandonati ha dato via ad un gran tam-tam e i cittadini si sono organizzati portando chili di frutta e verdura e acqua con le taniche per gli animali. I cittadini inoltre si stanno organizzando nel frattempo per non lasciarli senza mangiare con una colletta per acquistare balle di fieno. Al momento la situazione è sotto controllo grazie alla spola di provviste che stanno facendo i cittadini, ma si attendono che vengano presi provvedimenti seri, per mettere i cavalli in sicurezza e assicurare loro cibo e acqua e l'assistenza veterinaria di cui hanno bisogno.