Stava percorrendo via Vellota in sella alla sua bici quando un furgone lo ha centrato in pieno, uccidendolo sul colpo. Così un uomo di 76 anni, residente nel comune di Castelforte, è morto ieri mattina in seguito all'ennesimo incidente stradale. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi del 118, che hanno provato a rianimare il 76enne e fare di tutto per salvargli la vita. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare: le lesioni riportate erano troppo gravi e gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, sulla quale stanno indagando i carabinieri della locale stazione.

Si allunga la scia di incidenti nel Lazio

Sono molti gli incidenti mortali che si stanno verificando nel Lazio nelle ultime settimane. Troppe le persone che stanno perdendo la vita sulle strade, morti che forse si sarebbero potute evitare e che gettano amici e familiari nel dramma. L'altro ieri a Lanuvio due macchine si sono scontrate frontalmente e quattro persone sono rimaste ferite in maniera grave, e portate in ospedale in codice rosso. Diversa la sorte toccata invece a un uomo di 36 anni, che è deceduto in sella alla sua moto Yamaha dopo essersi scontrato con un Fiat Doblò su via Cassia Nuova. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale, ma sembra che la causa del sinistro sia stato un sorpasso azzardato. Ieri si è invece costituito il pirata della strada che ha investito e ucciso il 28enne Andrea Soldani: è un agente penitenziario di 38 anni che ha ammesso di aver investito il giovane e l'amico (ricoverato in gravi condizioni) e di essere fuggito.