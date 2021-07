Incidente stradale nella notte a Lanuvio, dove quattro persone sono rimaste ferite in modo serio e trasportate in ospedale con codice rosso. Il sinistro risale alle ore 23 ed è avvenuto nel territorio della provincia di Roma. A scontrarsi frontalmente due auto lungo via del Sambuco all'incrocio con via Passo della Corte. Tra le persone rimaste ferite ci sono un ventitreenne romano e un quarantatreenne di Velletri. Secondo le informazioni apprese e ancora in corso d'accertamento i due veicoli stavano transitando in strada quando, per cause non note, si sono urtate mentre procedevano in direzione opposta. L'impatto è stato violento, necessario l'intervento del personale sanitario intervenuto con diverse ambulanze dopo la segnalazione arrivata al Numero Unico delle Emergenze 112. Presenti per i rilievi i carabinieri della stazione locale, che hanno svolti gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire l'accaduto e verificare eventuali responsabilità a carico dei conducenti delle due macchine.

Feriti estratti dalle lamiere e soccorsi in codice rosso

Per i soccorsi è stato necessario il lavoro dei vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti dalle lamiere delle auto incidentate. Arrivata la chiamata con la richiesta urgente d'intervento alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma, che hanno inviato due squadre, la 27A e la 15A di Marino. I pompieri hanno tirato fuori i passeggeri dei veicoli e li hanno consegnati ai paramedici, per il trasporto al pronto soccorso del Nuovo Ospedale dei Castelli e al Santa Maria Goretti di Latina. Da quanto si apprende le persone coinvolte nell'incidente sarebbero ferite in modo serio, ma fortunatamente non si trovano in pericolo di vita.