in foto: Immagine di repertorio

Tragedia ieri sera su via Cassia Nuova: un uomo di 36 anni a bordo di una moto Yamaha è morto a seguito di un violento scontro con un autocarro Fiat Doblò in zona Tomba di Nerone. L'incidente è avvenuto verso le 19.30: per il centauro non c'è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento del 118 è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, XV Gruppo Cassia, impegnati per diverse ore al fine di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime informazioni, a causare l'incidente sarebbe stata una manovra di sorpasso azzardata. Ferito anche il conducente del Fiat Doblò, un uomo di 52 anni portato in ospedale in codice rosso. Ricoverato al Sant'Andrea, è stato sottoposto alle cure del caso e agli esami alcolemici e tossicologici di rito.

Incidente via Cassia Nuova, i residenti: "Strada pericolosa"

C'è sconcerto tra i residenti della zona, increduli per quanto accaduto ieri sera e per la tragica morte del ragazzo, un giovane di soli 36 anni. Alcuni di loro sono passati in quel punto poco dopo il sinistro e hanno visto la moto distrutta per terra, con i detriti in mezzo alla carreggiata. Da alcune testimonianze, sembra che il corpo del 36enne sia stato sbalzato dalla moto, finendo a lato della strada. Il motociclista aveva il casco, che non è purtroppo servito a evitarne il decesso. In tanti stanno segnalando la pericolosità di quella strada, che negli anni è stata teatro di numerosi incidenti, alcuni dei quali purtroppo mortali. Sotto accusa il manto stradale dissestato, con radici e dossi che invadono la carreggiata, pericolosi per le due ruote, l'eccessiva velocità di alcuni automobilisti, e i punti ciechi che non permettono di avere buona visibilità nelle curve.