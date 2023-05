Cassino, donna uccisa con decine di coltellate al volto: “Ha provato a difendersi”. Caccia al killer Non è stato ancora trovato l’assassino di Yirelis Pena Santana, la donna di trentaquattro anni trovata morta oggi in un appartamento di via Pascoli a Cassino. Sentiti in commissariato i vicini della vittima.

Si chiamava Yirelis Pena Santana la donna dominicana di trentaquattro anni la vittima del brutale omicidio avvenuto questo pomeriggio in un appartamento di Cassino, in via Pascoli. Uccisa con decine di coltellate al volto e al collo con un coltello forse da cucina, è stata identificata dalla polizia presente sulla scena. Chi l'ha uccisa però, è ancora a piede libero. La donna aveva ferite anche alle braccia, segno che ha provato a difendersi, purtroppo senza successo, dalla furia dell'assassino.

A trovare il corpo di Yirelis è stato un vicino di casa. "Mentre scendevo per andare al bar ho notato la porta accostata ma ho pensato che la mia vicina fosse andata al supermercato – ha dichiarato all'Ansa – Verso le 13.30 sono tornato perché eravamo d'accordo che avrei controllato la linea del gas, la porta era ancora accostata, ho bussato ed ho aperto chiedendo se qualcuno fosse in casa. Ho visto il sangue sul pavimento all'ingresso: sono scappato ed ho chiamato la polizia".

La donna abitava da circa un mese nell'appartamento di via Pascoli, a detta di alcuni vicini. Si era trasferita lì da Vercelli, ma per il momento non si sa altro su di lei.

Sul corpo di Santana sarà eseguita l'autopsia. Nell'appartamento è stato trovato il telefono della donna, affidato a un agente della Squadra Mobile di Frosinone per essere analizzato. La speranza è che i messaggi e le telefonate contenute nello smartphone possano aiutare gli investigatori a risalire all'autore del delitto, con la quale potrebbe avere avuto contatti nei momenti precedenti al suo brutale assassinio.

Saranno analizzate le telecamere di sorveglianza presenti nella zona per vedere se abbiano ripreso l'autore dell'omicidio. Nel corso del pomeriggio sono stati ascoltati gli inquilini del palazzo: per il momento sembra che nessuno abbia sentito né si sia accorto di nulla.