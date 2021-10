Casal Bertone, accoltella il figlio in strada dopo una lite: arrestato 57enne, era fuggito Gli agenti del Commissariato San Lorenzo sono intervenuti alle 15.35 di ieri. Un 30enne era sanguinante in via di Casal Bertone. Agli agenti ha dichiarato di essere stato accoltellato dal padre. L’uomo è stato rintracciato e arrestato poco dopo. Il giovane ha riportato una ferita lieve ed è stato dimesso dal Pertini con una prognosi di 15 giorni.

A cura di Luca Ferrero

La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle ore 15 di ieri da via di Casal Bertone, nel quadrante est della capitale, a pochi passi dal cimitero del Verano. Un uomo di 30 anni è stato colpito da un'arma da taglio. L'aggressore sarebbe suo padre, 57 anni, arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. Il giovane è stato trasportato all'Ospedale Sandro Pertini: la prognosi è di 15 giorni. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell'accaduto.

Il fendente in via di Casal Bertone alla luce del sole

La dinamica è tutta da accertare. Una cosa, però, è certa: un uomo di 57 anni è stato arrestato e dovrà rispondere all'accusa di lesioni aggravate. Avrebbe accoltellato suo figlio in pieno giorno in via di Casal Bertone. La segnalazione alla Polizia di Stato è arrivata alle 15.35 di ieri. Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato di San Lorenzo. In strada, quando sono arrivati gli agenti, il 30enne era ancora sanguinante. Ai poliziotti ha subito dichiarato di essere stato accoltellato dal padre. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'Ospedale Sandro Pertini in codice giallo. Qui è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni. Per fortuna, il lieve taglio non ha interessato gli organi vitali. Nel frattempo, sul luogo dell'aggressione sono giunte altre pattuglie della Polizia di Stato per dare la caccia all'uomo denunciato dal figlio. Il 57enne è stato rintracciato e arrestato poco dopo dai poliziotti. Restano da ricostruire gli attimi prima dell'accoltellamento, probabilmente seguito ad una colluttazione tra padre e figlio.