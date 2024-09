video suggerito

Carta Dedicata a te a Roma, pubblicate le liste dei beneficiari: come ottenere i 500 euro Il Comune di Roma ha pubblicato le liste con le graduatorie dei beneficiari per la nuova carta "Dedicata a te", che prevede 500 euro a famiglia per l'acquisto di beni di prima necessità, carburante e abbonamenti a trasporti pubblici.

A cura di Alessia Rabbai

Il Comune di Roma ha pubblicato le liste dei beneficiari per la nuova carta "Dedicata a te", per l'acquisto di beni di prima necessità, carburante e abbonamenti a trasporti pubblici. Per ottenerla non è necessario fare domanda online, ma è il Comune di Roma a diffondere la lista dei beneficiari per i 500 euro di bonus. Per quanto riguarda i requisiti per ottenere ottenere la card è necessario che tutto il nucleo familiare sia residente in Italia e che l'Isee valido non sia superiore ai 15mila euro.

La priorità spetta alle famiglie composte da almeno tre persone e con almeno un figlio piccolo, prima a quelle con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2010, e poi a quelle con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2006. Più l'Isee è basso, più il posto in graduatoria sarà alto. Ecco il link all'elenco pubblicato dal Comune di Roma con le liste delle graduatorie per i beneficiari. Per capire se si è beneficiari bisogna controllare il numero di protocollo dsu.

Dove ritirare la card Dedicata a te a Roma e come utilizzarla

Se il proprio nome è presente negli elenchi diffusi sul sito web ufficiale del Comune di Roma e compare tra i beneficiari della carta "dedicata a te" è possibile ritirarla negli uffici postali abilitati al servizio. Le nuove carte sono nominative e vengono attivate con l’accredito del contributo a partire dal mese di settembre 2024.

Bisogna fare almeno un pagamento entro il 16 dicembre 2024 per non perdere il beneficio e la possibilità di utilizzare la carta. Le somme accreditate ai beneficiari devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025. La Carta è utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.