Carnevale 2023 a Roma e provincia: il programma degli eventi e delle sfilate per i bambini Eventi, feste, carri allegorici e sfilate: tanti gli appuntamenti a Roma e nel Lazio per celebrare il Carnevale 2023 dedicati a grandi e piccini. Eccone alcuni.

A cura di Beatrice Tominic

Maschere, stelle filanti e coriandoli: sono molti gli eventi organizzati a Roma in occasione del Carnevale 2023, sia per adulti che per i più piccini, come feste, carri allegorici e sfilate. Oltre alla capitale, però, si veste a festa tutta la regione Lazio. Fra gli appuntamenti, imperdibile è senza dubbio quello di Ronciglione, comune del viterbese che dalla capitale dista circa una sessantina di chilometri dalla capitale.

Il periodo di Carnevale è ufficialmente iniziato lo scorso 5 febbraio, nella cosiddetta domenica di Settuagesima: giovedì 6 febbraio sarà Giovedì grasso, il 19 febbraio sarà la domenica di Carnevale e martedì 21 febbraio sarà Martedì Grasso che decreterà la fine del periodo di Carnevale, secondo il rito romano.

Ad unire Roma al Carnevale ci sono anche le feste dedicate al Dio Saturno e le maschere da Meo Patacca a Rugantino.

Carnevale 2023 a Roma, le date e gli orari di sfilate e carri allegorici per bambini

Tanti eventi sono stati organizzati anche nella città di Roma, in alcuni dei grandi quartieri che la animano. Fra tutti, spicca il Carnevale Testaccino, dal 17 al 19 febbraio: festeggiamenti in piazza sono garantiti dalle ore 12.

Sabato 18 febbraio a Tor Marancia si celebra il Carnevale antirazzista a partire dalle 10.30: una parata in costume percorre da Parco della Torre in viale di Tor Marancia e si concluderà a Parco Schuster, davanti alla Basilica di San Paolo.

Si celebra infine a Pietralata il Carnevale delle Contrade di Sant’Atanasio: l'appuntamento con i carri allegorici in corteo fra via Tiburtina e via Cave di Pietralata è alle ore 15 di domenica 19 febbraio.

Carnevale a Fiumicino

Grandi festeggiamenti a Fiumicino dove, sabato 11 febbraio, a Passoscuro alle ore 15 parte la prima sfilata in maschera a cui seguirà un truccabimbi. Il sabato successivo, la parrocchia Stella Maris ospita una festa per bambine e bambini con musica, giochi e animazione per intrattenere i più piccini. Nello stesos pomeriggio, attesa la sfilata delle maschere, che è replicata il giorno dopo a Focene a partire dalle 16.

Gli eventi maggiori sono previsti per domenica 19 per il tradizionale Carnevale a Mare, che dalle 10 alle 18 prevede la sfilata con gruppi mascherati e tanta animazione. Fra via di Torre Clementina e piazza Grassi, trasformate in isole pedonali per l'occasione, è organizzata la passeggiata in maschera: lungo la strada anche mercatini artigianali, animazione per i più piccoli, mentre il sottofondo viene offerto dalla banda musicale.

Appuntamento anche nella frazione di Testa di Lepre dove sfilano i carri delle quattro contrade: dopo il corteo, inoltre, viene premiata la maschera migliore.

Carnevale di Ronciglione

Ai più attenti non saranno sfuggiti i manifesti sparsi nelle fermate della metropolitana di Roma, vicino alle scale mobili: anche quest'anno Ronciglione si presenta come appuntamento fondamentale per il Carnevale. Il primo evento si è tenuto domenica 29 gennaio e i prossimi saranno la domenica del 5 e del 19 febbraio. Nel comune del viterbese, come ogni anno, nel corso delle giornate dedicate al Carnevale grandi e piccini potranno godersi la sfilata di carri allegorici (uno dedicato anche a Marco Mengoni, originario di Ronciglione, come buon auspicio per la sua partecipazione al festival di Sanremo), assistere agli spettacoli degli artisti di strada, magiare ottimo street food e festeggiare con le maschere tipiche o con travestimenti più moderni. Tipica del comune del viterbese, infine, è la Cavalcata degli Ussari del Giovedì Grasso. Per questa occasione fantini in sella ai loro cavalli percorrono al galoppo le strade del borgo medievale.

Uno dei carri allegorici di Ronciglione, foto da Facebook.

Carnevale al Castello di Bracciano

Molti gli eventi ospitata al Castello di Bracciano, già a partire dalla fine di gennaio. Per domenica 19 febbraio, l'ultima di carnevale, l'appuntamento è alle 11 con Il re del lago e la principessa Artemisia, un'antica leggenda legata al lago di Bracciano e al suo castello. L'evento, dedicato a tutta la famiglia e consigliato soprattutto per bambini dai 3 ai 9 anni, comprende una visita guidata nel castello, nel corso della quale grandi e piccini avranno modo di incontrare alcuni dei personaggi presenti nel racconto. Al termine della visita, è previsto uno spettacolo animato da musica e attori. I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria inviando un'email a info@teatrohelios.it o chiamando il numero di telefono 3293106062. La durata dell'evento prevista è di circa un'ora e 45 minuti, mentre il costo a persona è di 18 euro (bambini 0-3 anni non compiuti gratuito).

Carnevale di Frascati

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, in questo 2023 tornano i festeggiamenti per il Carnevale di Frascati, cittadina dei Castelli Romani a pochi chilometri dalla capitale. I primi eventi sono iniziati lo scorso 5 febbraio e le celebrazioni si concludono il 26. Eventi, appuntamenti per grandi e piccini, sfilate: ogni anno il comune si colora di maschere fra cui spicca quella di Pulcinella. E sarà proprio il pupazzo con il suo volto a prendere fuoco nella giornata conclusiva di Carnevale, con il corteo funebre che rappresenta il passaggio alla Quaresima.

Una scena del carnevale di Frascati, foto da Facebook.

Carnevale di Tivoli

Dal 4 al 21 febbraio si colora anche il comune di Tivoli, che da Roma dista circa poco più di 30 chilometri. Qui, in giornate prestabilite, la Villa Adriana, Tivoli Terme, Tivoli e Campolimpido ospitano eventi e appuntamenti per grandi e piccini.

Nelle giornate di sabato 18 febbraio la feste viene ospitata nei parchi pubblici della Villa Adriana, Tivoli Terme,Tivoli e Campolimpido: attesi momenti musicali ed intrattenimento. Nella giornata di domenica 19 febbraio quattro carri allegorici tradizionale sfilano con il relativo gruppo mascherato con un percorso che da piazzale Matteotti attraversa via Aldo Moro, piazza Garibaldi, dove sono previsti 2 o 3 giri del corteo con musiche e balli e poi torna al punto di partenza. Nell'area la festa continua anche il giorno dopo, 20 febbraio, con stand gastronomici e ludici, mentre per Martedì Grasso, il 21 febbraio, dopo la sfilata, è atteso il tradizionale incendio di re Carnevale in piazza Garibaldi, insieme a musiche e danze.