Carnevale di Ronciglione 2023, il programma completo: orari e costo dei biglietti Storico Carnevale di Ronciglione è in programma il 16, 19, 20 e 21 febbraio. Ecco il calendario con tutti gli eventi. Le domeniche per i Grandiosi Corsi di Gala l’ingresso è di 7,50 euro.

A cura di Alessia Rabbai

Foto gentilmente concesse da Domenico Mancini

Il Carnevale di Ronciglione è tra i più antichi d'Italia, con una storia lunga oltre tre secoli. I festeggiamenti quest'anno si tengono giovedì 16, domenica 19, sabato 18, lunedì 20 e 21 febbraio, martedì grasso, giornata in cui termina il carnevale. Il programma del 2023 è ricco di eventi per bambini e adulti, con sfilate, parate, corsi di gala, artisti di strada, gastronomia. Celebre e atteso è il suono del campanone, che annuncia l'inizio della festa e alle 14.30 da il via ad ogni pomeriggio di appuntamenti. C'è anche un carro con uno striscione dedicato a Marco Mengoni, originario proprio di Ronciglione e che concorre al Festival di Sanremo, in segno di buon auspicio. Domenica 19 febbraio in cui ci sono i Grandiosi Corsi di Gala, l'ingresso al percorso cittadino è di 7,50 euro, gratuito per i ragazzi fino a sedici anni. I biglietti si comprano sul posto.

Foto di Domenico Mancini

Carnevale di Ronciglione, date e programma per il 2023

Ecco l'elenco del programma completo del carnevale a Ronciglione per il 2023 con le date e tutti gli eventi.

Giovedì 16 Febbraio 2023: Giovedì Grasso

Ore 14.30: Suona il Campanone di Carnevale per annunciare il ritorno di Re Carnevale;

Ore 15: Inizio del carnevale con autorità cittadine e del Carnevale consegnano le chiavi della Città di Ronciglione a Re Carnevale scortati da un drappello di Ussari;

Ore 15.30: Parata Storica degli Ussari, ossia una sfilata a cavallo del Settecento, quando Ronciglione era sotto la dominazione napoleonica;

Ore 16: Gran Carnevale dei Bambini e mascherate;

Ore 17: La Confraternita di Sant'Orso offre tozzetti e vino, merenda per i bambini. Ballo de l tradizionale Saltarello di Carnevale con la banda cittadina in Piazza della Nave.

Foto di Domenico Mancini

Sabato 18 Febbraio 2023: Sabato Ghiotto

Ore 15: Carnevale Soap Box Race (parata di carrozzette) in Piazza della Nave,

Ore 17: Pomeriggio gastronomico con degustazioni di carne di maiale condita e cotta al forno e balli tradizionali in piazza della Nave.

Domenica 19 febbraio 2023: Il Grandioso Corso di Gala

Ore 11: Carnival street artist show, Festival degli artisti di strada;

Ore 11.30: Rappresentazione goliardica roncionese del Padiglione delle Meraviglie, Piazza della Nave;

Ore 12: Apertura degli stand gastronomici con prodotti tipici;

Ore 15: Esibizione della Banda cittadina Alceo Cantiani e Majorettes;

Ore 15.30: Parata Storica degli Ussari;Ore 16: Grandioso corso di gala: maschere, carri allegorici, gruppi mascherati e bande folcloristiche. Ballo del tradizionale Saltarello di Carnevale con la banda cittadina in Piazza della Nave.

Lunedì 20 febbraio 2023: Lunedì dei Nasi Rossi

Ore 16.30: 123° Tradizionale Carica dei Nasi Rossi, ossia la maschera tipica ronciglionese, che rappresenta l'ubriacone e simboleggia abbondanza e fecondità;

Ore 17.30: Degustazione di Fagioli con le cotiche;

Ore 20.30: Tradizionale cena di gala e veglione dell'associazione ‘Società dei Nasi Rossi' al Ristorante Due Cigni.

Martedì 21 febbraio 2023: Il Martedì Grasso

Ore 15.30: Parata Storica degli Ussari;

Ore 16: Bambini mascherati;

Ore 17.30: Balli tradizionali di carnevale in Piazza della Nave;

Ore 18.30: Rappresentazione della Morte di Re Carnevale e apertura del suo testamento.

Corteo funebre con la tradizionale Fiaccolata della ‘Compagnia della Penitenza' e della ‘Compagnia della Buona Morte'.

Corteo funebre con la tradizionale Fiaccolata della ‘Compagnia della Penitenza' e della ‘Compagnia della Buona Morte'. Ore 19.30 – Partenza di Re Carnevale con il Globo Aerostatico.

A seguire ancora balli in Piazza della Nave.

A che ora iniziano parate e sfilate per i bambini

Le parate e sfilate per bambini iniziano dalle ore 15.30 e proseguono nel pomeriggio. Nel corso della festa i bambini mascherati si possono divertire con i balli tradizionali di carnevale insieme alle altre maschere, lanciarsi coriandoli e guardare i carri.

Quali eventi sono a pagamento e quanto costano i biglietti

A pagamento è la giornata di domenica 19 febbraio in cui ci sono i Grandiosi Corsi di Gala, con l'ingresso al percorso cittadino è di 7,50 euro, mentre è gratuito per i ragazzi fino a sedici anni. I biglietti si comprano direttamente all'ingresso del percorso. Per altre informazioni contattare 0761 627596 o scrivere una mail a prolocoronciglione@gmail.com.