Carne gettata sul pavimento sporco e poi venduta ai clienti: chiuso alimentari dell’orrore Nel negozio c’erano sessanta chili di alimenti privi di tracciabilità. Tutto il cibo è stato distrutto, al gestore è stata fatta una multa di 2400 euro.

A cura di Natascia Grbic

Odore nauseabondo e carne ammassata a terra senza alcun rispetto per l'igiene, e che sarebbe stata poi servita alle persone. Per questo e altri motivi – sempre relativi a gravi carenze igienico – sanitarie – gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale hanno chiuso un alimentari a Montesacro, nel III municipio di Roma.

I vigili urbani sono entrati nel negozio per fare un controllo. Attività di routine che compiono ogni giorno, al fine di verificare che gli standard igienici siano rispettati.

All'interno di questo negozio non c'era solo carne conservata male, ammassata per terra e da cui proveniva cattivo odore. C'erano oltre sessanta chili di alimenti privi di tracciabilità: cosa assolutamente vietata dato che bisogna sapere da dove viene il cibo che viene venduto alle persone.

Quando i vigili urbani sono entrati nel locale hanno cominciato a sentire un odore fortissimo, come di qualcosa andato a male. Sin dall'inizio avevano notate che il posto era sporco, così come le attrezzature. Ma c'era di peggio: nel retro del negozio c'erano carni bovine e pollame in cattivo stato di conservazione. Alcuni erano appesi al muro, altri gettati a terra, in mezzo allo sporco.

Anche i frigoriferi erano in condizioni a dir poco pessime, sporchi e con gli alimenti mischiati. Sessanta chili di cibo non erano tracciati, molti di questi erano esposti per la vendita. Data la gravità della situazione, i vigili hanno disposto l'immediata chiusura del negozio, oltre al sequestro di tutti gli alimenti, che sono stati distrutti. Al gestore del negozio è stata fatta una multa di circa 2400 euro.