Carmine Grossi scomparso da Frosinone: ricerche nei boschi, ha bisogno di farmaci Sono giorni di preoccupazione per i famigliari di Carmine Grossi, il 75enne scomparso da Pico. Ha bisogno di prendere farmaci che non ha con sé, le ricerche nei boschi.

A cura di Alessia Rabbai

Carmine Grossi è scomparso dal Comune di Pico, in provincia di Frosinone. Del settantacinquenne non si hanno più notizie da domenica scorsa 30 luglio, quando è uscito di casa di mattina e non è più rientrato. I famigliari non vedendolo e non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, preoccupati per la sua assenza da casa ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. Hanno lanciato un appello, che è stato pubblicato dalla trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai 3 e condotta da Federica Sciarelli, che sostiene e aiuta i famigliari e gli amici delle persone scomparse.

Da quanto si apprende Carmine potrebbe avere bisogno di aiuto, infatti deve assumere farmaci per una terapia quotidiana, che però non ha portato con sé. I carabinieri e i volontari della protezione civile lo stanno cercando nei boschi di Pico, all'interno dei quali pare essersi inoltrato. Dovrebbe avere con sé lo smartphone, che però risulta spento o comunque non raggiungibile. Il suo ultimo accesso risale a domenica alle ore 20.13. "Per favore aiutateci a ritrovarlo, siamo preoccupati e abbiamo paura che gli sia successo qualcosa di brutto" è l'appello dei suoi cari.

L'identikit di Carmine Grossi

Carmine Grossi è alto un metro e settantadue centimetri, ha una corporatura normale, ha capelli bianchi e occhi castani. Cammina aiutandosi con un bastone di legno per un problema alla gamba destra. La speranza è di ritrovarlo vivo, che stia bene e che si sia rifugiato da qualche parte. Le ricerche proseguono nei boschi, nel frattempo se qualcuno dovesse vederlo o notare una persona che assomiglia alla sua descrizione, è pregato immediatamente di segnalarlo alle forze dell'ordine contattando il Numero Unico delle Emergenze 112.