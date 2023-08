Carlo Mazzone e la sua Roma, i primi calci al pallone a Santa Maria in Trastevere Carlo Mazzone, morto oggi all’età 86 anni, ha tirato i primi calci al pallone in piazza Santa Maria in Trastevere, il cuore dello storico rione della Capitale.

A cura di Enrico Tata

Nato a Roma, a Trastevere, il 19 marzo 1937, Carlo Mazzone, morto oggi all'età 86 anni, ha tirato i primi calci al pallone in piazza Santa Maria in Trastevere, il cuore dello storico rione della Capitale. Lì andava a giocare la domenica dopo la messa oppure negli altri giorni della settimana, scappando dall'officina del papà Edmondo.

A Roma è rimasto sempre legato e da tutti è ricordato come un simbolo della romanità, ma la sua città adottiva è sicuramente Ascoli Piceno. Nel 1960 andò a giocare nella squadra marchigiana, ma il suo nome resterà sempre legato alla città perché fu lui, da allenatore, a regalare la prima promozione in Serie A e per questo gli è stata dedicata una tribuna. Proprio ad Ascoli, dove abitava da tempo, è deceduto.

Ma Carlo Mazzone è rimasto fino all'ultimo un tifoso accanito della Roma, squadra che ha allenato negli anni '90. Da piccolo andava a vedere le partite della squadra giallorossa in tram, accompagnato dagli zii. Una volta, racconta lui stesso nella sua autobiografia, dipinse di giallorosso la serranda di un amico meccanico laziale.

Nella sua lunghissima carriera, Mazzone ha allenato ininterrottamente per quasi 40 anni. Suo il record italiano di partite da allenatore con 1.278 panchine ufficiali.

Ricordi e messaggi di addio

"Grande dispiacere per la scomparsa di Carlo Mazzone, una delle più iconiche figure del calcio italiano. Con la sua genuina passione intrisa di romanità e la sua esperienza e competenza ha contribuito a scrivere belle pagine di sport e lanciato tanti futuri campioni. Roma lo ricorderà sempre con affetto", l'omaggio del sindaco Roberto Gualtieri affidato a un post su Instagram.

Sempre attraverso un messaggio sui social arriva anche il saluto del presidente della regione Lazio, Francesco Rocca: "Diciamo addio con grande tristezza a Carlo Mazzone, allenatore recordman di panchine in Serie A, interprete di un calcio schietto e umano, capace di suscitare ammirazione e simpatia anche negli avversari. Condoglianze sentite alla famiglia".

"Cordoglio per Carletto Mazzone. Bandiera, sudore e tecnica di un calcio che non c'è più. Scopriva i campioni e non li schierava già fatti. Roma lo porta nel cuore", ha commentato il deputato del Partito democratico Roberto Morassut, romano ed ex assessore capitolino. "Ciao Mister. Ti vorremo sempre un bene immenso. Forza Roma!", è invece il saluto pubblicato sui profili social della As Roma.