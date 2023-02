Caricato da un toro mentre lavora in campagna: grave contadino di 48 anni L’uomo è rimasto seriamente ferito ed è stato elitrasportato all’ospedale Gemelli di Roma. Non sarebbe però in pericolo di vita: il toro, infatti, aveva le corna troncate.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato caricato da un toro nelle campagne di Varco Sabino, in provincia di Rieti. L'incidente con l'animale è avvenuto questa mattina, mentre il 48enne stava lavorando nel terreno di un'azienda agricola della zona. Le sue ferite sono apparse da subito molto serie, tanto che è stato portato con l'elicottero all'ospedale Gemelli di Roma. Non sarebbe però in pericolo di vita: secondo quanto riportato da Il Messaggero, le corna dell'animale erano parzialmente troncate, e questo ha limitato la portata delle ferite, che altrimenti avrebbero potuto essere molto più gravi.

Dopo essere stato colpito dal toro, l'uomo ha perso molto sangue ma è rimasto vigile per tutto il tempo. Anche dopo essere stato caricato sull'eliambulanza era cosciente e rispondeva alle domande dei sanitari. Ancora ricoverato all'ospedale, ne avrà per diversi giorni prima di rimettersi completamente dalle ferite riportate.

L'uomo stava lavorando come ogni giorno nel terreno quando il toro, che si trovava nelle vicinanze, lo ha improvvisamente attaccato. Sono stati attimi di paura per il 48enne, che non è riuscito a scansarsi in tempo e a resistere alla furia dell'animale, deciso a caricarlo a tutti i costi. Dopo averlo preso a cornate, causandogli un trauma facciale e toracico, si è fortunatamente fermato, e l'uomo è riuscito a urlare e attrarre l'attenzione delle altre persone che lavoravano nelle vicinanze. Subito soccorso, è stata valutata la necessità di far atterrare un'eliambulanza per trasportarlo in un ospedale attrezzato della capitale, in modo da ricevere immediatamente le cure necessarie alle ferite riportate.