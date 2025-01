Capodanno del Comune di Roma, 70mila persone al Circo Massimo. Gualtieri: “Grande successo”

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Il sindaco Roberto Gualtieri con Boy George

Circa 70mila persone hanno partecipato al Capodanno organizzato dal Comune di Roma al Circo Massimo e che ha visto la presenza di numerosi artisti. Nonostante il tutto esaurito per Tony Effe al Palaeur (con stoccata al sindaco Gualtieri), l'evento di Roma Capitale ha richiamato migliaia di persone.

La serata è stata aperta dai gruppi emergenti Cosmonauti Borghesi e Origami Smiles, la band di cui era frontman Francesco Valdiserri, il ragazzo morto dopo essere stato investito da una macchina a Roma nel 2022. Si sono poi succeduti sul palco Andrea Rivera, con una canzone contro l'abbandono degli animali, l'Orchestraccia, l'Orchestra popolare La Notte della Taranta, Franz Di Cioccio e la PFM, i Culture Club con Boy George, e Gabry Ponte.

“È stata una serata di Capodanno coinvolgente ed emozionante ieri al Circo Massimo – ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri – Tantissimi romani, romane e turisti hanno dato vita e calore a quella che è stata una grande festa popolare per tutta la città. Grazie a tutti quanti hanno contribuito alla riuscita di questo bellissimo evento".

"Roma si conferma la capitale dei grandi eventi – le parole dell'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato – Un ringraziamento particolare alle tantissime persone che hanno lavorato giorno e notte per rendere possibile tutto ciò. Dagli oltre 60 operatori sanitari presenti al concerto ai Vigili del Fuoco che hanno presidiato la zona, dai centinaia di agenti della Polizia Locale a tutti gli operai e tecnici, quasi un migliaio, coinvolti nell’allestimento dei due palchi e nella gestione delle 5 ore di concerto. Senza di loro, non avremmo potuto festeggiare in questa grande notte".