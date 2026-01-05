Caos trasporti e maltempo, treni e circolazione sospesa sulla Roma-Pescara. Allagato lo svincolo per l’A24

A sinistra l’immagine dal video di TikTok sulla diramazione Roma Est verso la Roma–L’Aquila, a destra ritardi (foto di repertorio).

Treni in tilt a Roma e nel Lazio per il maltempo dalla mattina di oggi, lunedì 5 gennaio 2025. I primi disagi si sono sviluppati verso le 3.30 di oggi lungo la linea Roma- Velletri. Nel pomeriggio, però, il caos ha interessato anche la linea Roma-Pescara a causa di condizioni meteo critiche. Verso l'Abruzzo, stavolta più a sud, si sono registrati disservizi anche in altri collegamenti dalla capitale: lungo l'autostrada A24, che collega Roma a L'Aquila, tratto di strada hanno subito allagamenti.

Caos treni sulla linea Roma- Pescara per il maltempo: attivi bus sostitutivi

Dopo oltre 5 ore si registrano ancora disagi lungo la tratta Roma- Pescara per condizioni meteo critiche. Come si legge nella sezione degli avvisi di Trenitalia, i disservizi sono iniziati alle ore 15 con la sospensione della circolazione a Tagliacozzo per condizioni meteo critiche, con conseguenti ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni Regionali. Un'ora dopo la circolazione è stata sospesa in un ulteriore tratto quello compreso fra Avezzano e Mandela, uno degli ultimi comuni nella città metropolitana di Roma prima di varcare il confine ed entrare nella regione Abruzzo. I treni Regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni e limitazioni di percorso: attivate le corse delle navette sostitutive.

Attivati bus sostitutivi anche tra Carsoli e Tagliacozzo, dove la circolazione resta sospesa, come evidenziato verso le 18.30 dalla stessa Trenitalia con un nuovo avviso.

Danni a Ciampino, disagi alla Roma-Velletri

La più lunga interruzione per ora è quella che riguarda Ciampino, dove nel pomeriggio di ieri è stata sradicata la struttura di alcuni campi da padel, lungo la Roma Velletri. I danni sono stati registrati alle 3.30 della notte. La circolazione è tornata regolare sulle linee Roma – Albano/Frascati soltanto poco prima delle ore 16, mentre verso Velletri soltanto poco prima delle 18.

I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso, cancellazioni e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti.