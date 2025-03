Caos sulla metro A, borseggiatrici spruzzano spray al peperoncino all’interno di un vagone Tosse e lacrimazione degli occhi è quanto hanno riportato alcuni passeggeri che viaggiavano su un vagone della metro A, dove ieri sera delle borseggiatrici hanno spruzzato spray al peperoncino. Nessun disservizio lungo al linea. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

Frame da un video immortalato da un passeggero

Caos sulla metro A di Roma, dove domenica sera 2 marzo delle borseggiatrici hanno spruzzato dello spay al peperoncino a bordo di un treno. A riprendere la scena sono stati i passeggeri con gli smartphone. Un episodio che ha provocato un trambusto improvviso, con alcuni viaggiatori che si sono agitati e in molti hanno cominciato a tossire, a causa della sostanza urticante all'interno del vagone.

Sarebbe accaduto all'altezza della stazione di Repubblica. Non è chiaro perché le borseggiatrici abbiano spruzzato lo spray, forse si sono sentite in pericolo senza via di fuga, circondate dai passeggeri che potrebbero essersi accorti che stavano cercando di rubare dalle borse telefonini, portafogli ed altri oggetti di valore.

Da quanto si apprende, nonostante il parapiglia che c'è stato, non si sono registrati disagi lungo la linea A, il servizio non è stato interrotto e la circolazione è rimasta regolare lungo l'intera tratta. I passeggeri sono usciti dal vagone alla prima fermata disponibile e non è stato richiesto l'intervento del personale sanitario. I passeggeri che erano più vicini alle borseggiatrici all'interno del treno hanno avuto tosse e lacrimazione degli occhi.