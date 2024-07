video suggerito

Caos in metro a Barberini, spruzzato lo spray urticante nel treno: passeggeri evacuati Il servizio è tornato regolare dopo poco tempo. Il treno è stato fatto evacuare per precauzione, con i passeggeri che sono stati fatti scendere dal personale Atac. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Panico oggi sulla metro a Roma: secondo le prime informazioni, ignoti avrebbero spruzzato spray al peperoncino nel vagone del treno, causando panico tra i passeggeri a bordo. Tutte le persone sono state fatte scendere, e il servizio è stato brevemente interrotto. Cosa abbia scatenato questo gesto, non è ancora chiaro: alcuni testimoni parlano di una lite con alcuni borseggiatori presenti all'interno della metropolitana, degenerata poi con l'uso dello spray urticante. Un'informazione che le forze dell'ordine stanno verificando, e che al momento da Atac non confermano, parlando solo di uso dello spray e nessuna conseguenza per le persone.

"Appena entrata nel vagone ho sentito delle urla provenire da fuori – racconta una passeggera a Fanpage.it – Non mi sono affacciata, ma un ragazzo mi ha detto che c'erano diverse persone che stavano litigando. Quando è rientrato, si è trovato davanti cinque ragazze rom, lui si è infastidito e ha detto loro di scendere dalla metro. Una non voleva e ne è nata una colluttazione, con spintoni e urla. Alla fine la ragazza è scappata, e lui è rimasto con la sua borsa in mano. Lei ha iniziato a urlargli che se la stava prendendo con una minorenne. Ci hanno poi fatto scendere dal treno, e le ragazze si sono cominciate a prendere a spintoni con lui, fino a che poi è arrivato l'altro treno".

Nelle ultime settimane le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nelle metro di Roma proprio per contrastare il fenomeno dei furti ai danni soprattutto dei turisti in viaggio nella capitale. Carabinieri e Polizia hanno arrestato diverse persone negli ultimi giorni sorprese a rubare portafogli e smartphone a persone ignare, spesso approfittando delle metro affollate. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato che per il Giubileo ci sarà un aumento del 30% delle forze dell'ordine per contrastare proprio i fenomeni di microcriminalità. "La presenza della microcriminalità provoca un aumento della percezione dell'insicurezza – ha spiegato Gualtieri – Per questo stiamo cercando dei provvedimenti: dobbiamo prevenire e contrastare fenomeni di degrado di questo tipo, anche aumentando il numero di agenti e militari".

Negli ultimi mesi sono aumentati anche i casi di ‘giustizia fai da te', con improvvisati vigilantes che vanno appositamente in metropolitana per riprendere i borseggiatori, urlargli contro e, spesso, inseguirli. Un fenomeno pericoloso e sottovalutato, per il quale la Cgil ha anche chiesto l'intervento del prefetto.