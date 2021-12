Caos alla stazione Termini: ritardi sulla Roma-Napoli fino a 80 minuti per un ordigno bellico Una Vigilia di Natale di passione alla stazione Termini di Roma, per ritardi fino a 220 minuti sulla linea ferroviaria Roma-Napoli per un inconveniente ad un treno e per un ordigno bellico.

A cura di Alessia Rabbai

Caos alla stazione Termini di Roma oggi, venerdì 24 dicembre, Vigilia di Natale. I treni dell'Alta Velocità sulla linea Roma-Napoli hanno registrato ritardi fino a 220 minuti, mentre i treni regionali fino a 50 minuti, a causa di un inconveniente tecnico ad un treno alla stazione di Cassino e per un ordigno bellico rinvenuto tra le stazioni di Campoleone e Cisterna di Latina, che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e ha bloccato i convogli. La circolazione ferroviaria ha ripreso lentamente dopo le ore 17, con forti ritardi. Un prefestivo di passione quello dei passeggeri che in occasione delle festività natalizie e del cenone della Vigilia di stasera erano in viaggio per raggiungere i propri cari.

Oggi treni in ritardo sulla Roma-Napoli

I disagi sono iniziati dalle ore 12, inizialmente e si sono conclusi alle 17. Ecco i treni coinvolti, modificati o cancellati:

Treni direttamente coinvolti per l'inconveniente al treno a Cassino:

• FR 9587 Reggio Calabria Centrale (10:02) – Torino Porta Nuova (21:00)

• FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:02) – Torino Porta Nuova (21:00)

• FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) – Reggio Calabria Centrale (21:50)

• FR 9540 Napoli Centrale (12:40) – Milano Centrale (17:50)

• FR 9544 Salerno (12:50) – Milano Centrale (18:50)

• FR 9642 Napoli Centrale (13:30) – Torino Porta Nuova (19:10)

• FR 9426 Napoli Centrale (14:10) – Venezia Santa Lucia (19:34)

• FR 9552 Salerno (14:45) – Torino Porta Nuova (22:00)

• FR 9428 Napoli Centrale (15:09) – Venezia Santa Lucia (20:34)

• FA 8314 Lecce (11:15) – Roma Termini (16:55)

• FA 8315 Roma Termini (15:05) – Lecce (20:29)

• FA 8317 Roma Termini (16:05) – Lecce (21:45)

• FA 8319 Roma Termini (17:05) – Lecce (23:06)

• R 5843 Roma Termini (12:35) – Benevento (16:15)

• R 5823 Cassino (13:43) – Caserta (15:00)

Treno parzialmente cancellato:

• FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:06): limitato a Napoli Centrale. I passeggeri diretti a Salerno possono proseguire il viaggio con il treno FR 9515 che ne attende l'arrivo.

Treno cancellato:

• R 5811 Cassino (15:15) – Napoli Centrale (16:35)

Treni direttamente coinvolti per la rimozione dell'ordigno bellico:

• IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:10) – Roma Termini (13:32)

• IC 583 Milano Centrale (6:50) – Napoli Centrale (15:29)

• IC 552 Reggio Calabria Centrale (7:49) – Roma Termini (15:34)

• IC 700 Taranto (8:01) – Roma Termini (14:34)

• IC 553 Roma Termini (12:26) – Reggio Calabria Centrale (20:16)

• IC 1505 Roma Termini (14:26) – Reggio Calabria Centrale (22:24)

• IC 555 Roma Termini (14:26) – Reggio Calabria Centrale (22:24)

• IC 707 Roma Termini (15:26) – Taranto (22:00)

• R 21072 Napoli Centrale (11:20) – Roma Termini (14:22)

• R 21076 Napoli Centrale (12:20) – Roma Termini (15:24)

• R 12657 Roma Termini (12:38) – Formia (14:14)

• R 21071 Roma Termini (12:56) – Napoli Centrale (15:48)

• R 21080 Napoli Centrale (13:25) – Roma Termini (16:04)

• R 12733 Roma Termini (13:36) – Minturno (15:18)

• R 21088 Napoli Centrale (14:25) – Roma Termini (17:12)

• R 5891 Roma Termini (14:53) – Benevento (18:24)

• R 12659 Roma Termini (15:36) – Formia-Gaeta (17:10)

• R 21079 Roma Termini (15:56) – Napoli Centrale (18:40)

• R 12681 Roma Termini (16:06) – Latina (16:50)

Treni parzialmente cancellati:

• R 12677 Roma Termini (14:06) – Latina (14:50): limitato a Campoleone (14:31)

• R 12678 Latina (15:10) – Roma Termini (15:54): origine da Campoleone (15:28)

Treni cancellati:

• R 12737 Roma Termini (14:36) – Minturno (16:27)

• R 5901 Roma Tiburtina (14:41) – Napoli Centrale (17:43)

• R 12658 Formia-Gaeta (14:47) – Roma Termini (16:24)

• R 12679 Roma Termini (15:06) – Latina (15:50)

• R 12680 Latina (16:10) – Roma Termini (16:54)