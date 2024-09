Caos a Roma Termini per il deragliamento di un treno: cancellazioni e ritardi di oltre 2 ore

video suggerito

Treni in ritardo di oltre un'ora e corse cancellate a causa di un convoglio, che è deragliato stamattina presto a Milano. L'incidente ferroviario ha creato nelle ore successive forti ripercussioni su parte della rete ferroviaria italiana, con grossi disagi per i passeggeri, che sono andate avanti nel corso del pomeriggio. È successo poco prima delle ore 6.30 di oggi, 13 settembre. Ad annunciare il disservizio Trenitalia, sulle linee Roma-Torino e Roma-Milano, con ritardi oltre due ore. Un venerdì di passione per i viaggiatori. Per gli aggiornamenti in tempo reale sullo stato del servizio consultare il sito di Trenitalia.

I treni cancellati e in ritardo

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, come si legge sul posrtale di Trenitalia, possono essere instradati sul percorso alternativo e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti e subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Il treno FR 9600 Milano Centrale (7:53) – Torino Porta Nuova (8:55) ha registato un maggior tempo di percorrenza di 170 minuti. I treni Regionali della linea Torino – Milano subiscono limitazioni di percorso, hanno origine e terminano la corsa a Milano Porta Garibaldi.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti :

FR 9612 Battipaglia (5:12) – Torino Porta Nuova (12:10) oggi ferma a Milano Rogoredo e Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale.

FR 9516 Salerno (5:50) – Torino Porta Nuova (13:00) oggi ferma a Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale.

I passeggeri da e per Milano Centrale possono utilizzare le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrle (11:38) oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale.

I passeggeri in partenza da Milano Centrale e diretti a:

• Bologna Centrale possono utilizzare il treno FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Sapri (14:32) ;

• Roma Termini e Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9605 Milano Centrale (6:35) – Napoli Centrale (11:03) .

I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio da Milano Rogoredo con le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

I passeggeri in partenza da Milano Centrale e diretti a:

• Bologna Centrale possono utilizzare il treno FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Sapri (14:32);

• Roma Termini e Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9605 Milano Centrale (6:35) – Napoli Centrale (11:03).

I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio da Milano Rogoredo con le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

FR 9508 Roma Termini (6:00) – Torino Porta Nuova (11:05) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello e ferma a Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale.

FR 9584 Reggio Calabria Centrale (6:40) – Torino Porta Nuova (18:00) oggi ferma a Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale.

FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33) oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale ed è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello.

I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Milano Rogoredo, dove trovano proseguimento con il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33) .

I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio da Milano Rogoredo con le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Milano Rogoredo, dove trovano proseguimento con il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33).

I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio da Milano Rogoredo con le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

FR 9782 Milano Centrale (6:53) – Torino Porta Nuova (7:55) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9600 Milano Centrale (7:53) – Torino Porta Nuova (8:55) , che oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9600 Milano Centrale (7:53) – Torino Porta Nuova (8:55), che oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello.

FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello, non ferma a Milano Centrale e termina la corsa a Napoli Centrale.

I passeggeri diretti a Salerno possono utilizzare il treno FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:06) .

I passeggeri diretti a Salerno possono utilizzare il treno FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:06).

FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (19:03) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello e ferma a Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale.

FR 9642 Reggio Calabria Centrale (9:02) – Torino Porta Nuova (19:10) oggi ferma a Milano Rogoredo e Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale.

FR 9514 Salerno (9:23) – Torino Porta Nuova (16:00) oggi ferma a Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale.

FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:14) ha origine da Milano Centrale alle ore 11:10.

I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa possono utilizzare il treno FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Reggio Calabria Centrale (22:07) .

I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa possono utilizzare il treno FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Reggio Calabria Centrale (22:07).

FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:07) – Torino Porta Nuova (21:00) oggi ferma a Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale.

FR 9532 Napoli Centrale (10:40) – Torino Porta Nuova (17:00) oggi ferma a Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale.

FR 9626 Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:10) oggi ferma a Milano Rogoredo e Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale.

FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Reggio Calabria centrale (22:07) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello e ferma a Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale.

FR 9552 Salerno (14:45) – Torino Porta Nuova (22:00) oggi ha origine da Napoli Centrale e ferma a Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale.

I passeggeri:

• in partenza da Salerno possono utilizzare il treno R 5226 Sapri (12:55) – Napoli Centrale (15:38)

• da e per Milano Centrale possono utilizzare le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni Eurocity instradati sul percorso alternativo via Mirabello:

EC 54 Milano Centrale (15:07) – Domodossola – Basel Schweizer Bahnhof (19:32)

EC 56 Milano Centrale (18:20) – Domodossola – Basel Schweizer Bahnhof (22:45)

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38)

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06)

• FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08)

• FR 9600 Milano Centrale (7:53) – Torino Porta Nuova (8:55)

• FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (19:03)

• FR 9715 Torino Porta Nuova (8:05) – Venezia Santa Lucia (11:42)

• FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03)

• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) – Lecce (18:50)

• FR 9731 Milano Centrale (13:45) – Venezia Santa Lucia (16:12)

• IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:16) – Lecce (20:40)

• EC 35 Genève (5:39) – Domodossola – Venezia Santa Lucia (12:42)

• EC 50 Milano Centrale (7:05) – Domodossola – Basel Schweizer Bahnhof (11:32)

• EC 32 Milano Centrale (8:05) – Domodossola – Genève (12:21)

• EC 311 Zürich Hauptbahnhof (8:33) – Chiasso – Venezia Santa Lucia ( 14:42)

• EC 316 Milano Centrale (9:10) – Chiasso – Zürich Hauptbahnhof (12:27)

• EC 150 Milano Centrale (11:10) – Chiasso – Frankfurt am Main Hauptbahnhof (19:36)

L'incidente ferroviario a Milano

L'incidente ferroviario a seguito del quale si sono verificate inevitabili ripercussioni su parte della rete ferroviaria italiana è avvenuto a Milano, in zona Greco. A scontrarsi sono stati un treno, che trasportava passeggeri, e un container. Sei le persone rimaste coinvolte, tra le quali un ferito grave. Si tratta del macchinista, un uomo di ventiquattro anni, che dopo l'impatto ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale. Altri cinque, tre uomini di 24, 35, 51 anni e due donne di 37 e 64 anni, hanno riportato contusioni per l'impatto. I vigili del fuoco si sono occupati di far scendere tutti i passeggeri dal treno.